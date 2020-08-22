جامعة حلوان: 12 طالبا سجلوا رغباتهم بالمعمل المركزي في الساعات الأولى من بداية التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتحويلها لمعامل لتنسيق طلاب الثانوية العامة بكافة المراحل وإمدادها بالمبرمجين، والتقنين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.



وبدأت جامعة حلوان من التاسعة صباحا اليوم فى استقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٠ للمرحلة الأولى ، لكتابة رغباتهم بكافة معامل الحاسب الآلى الخاصة بها و قد بلغ عددهم ٦ معامل بمناطق مختلفة.

ورصدت صدى البلد الإقبال على معامل تنسيق المركزى بحرم الجامعة بعين حلوان.

وبدأ توافد العشرات من الطلاب بداية من التاسعة صباحا وسط العديد من الاجرائات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا ومنع انتشاره.





وقد التزم الطلاب بارتداء الكمامات و الالتزام بقواعد التباعد وحمل الكحولات .





وقد سجل للمعمل المركزى بجامعة حلوان حضور ١٢ طالب لتسجيل رغباتهم فى الساعات الاولى من فتح المعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر ظهرا .

كما قد دعمت الجامعة المعامل بالعديد من المتخصصين لمساعدة الطلاب فى التعامل مع التنسيق الالكترونى .





وقد أعلنت جامعة حلوان أنه تم تجهيز 6 معامل تابعة لها لاستقبال الطلاب وهى :





- المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان .





- معمل بكلية الهندسة بالمطرية .





- معمل كلية الهندسة بحلوان بالقرب من محطة مترو حلوان.





- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة .





- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك .





- معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.



