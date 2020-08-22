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أخبار البلد

63 % من قراء «صدى البلد» يتوقعون فوز الأهلي بمباراة القمة.. و26 % للزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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صدى البلد
توقع 63 % من قراء موقع صدى البلد الإخباري فوز النادي الأهلي بمبارة القمة رقم 120 المقر إقامتها مساء اليوم.

وجاء توقعات 26 % فقط من القراء بفوز الفارس الأبيض باللقاء بينما 11 % فقط توقعوا تعادل الفريقين.

وأعلنت قناة أون تايم سبورت معلقي مباراة القمة 120 في بطولة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية، ويتولى مدحت شلبي وبلال علام التعليق على المباراة بقناة "أون تايم سبورتس"، ويعلق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة عبر قناة "أون تايم سبورت 2.

ويدخل الأهلي قمة اليوم وهو متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثا بالتساوي مع بيراميدز مؤقتا برصيد 39 نقطة.
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