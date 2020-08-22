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ثقافة

بالموسيقى العربية.. ثقافة مطروح تواصل عروضها الفنية ببرنامج صيف 2020

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
يتألق مسرح قصر ثقافة مطروح بإبداعات فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة ببرنامج صيف ٢٠٢٠، حيث استضاف المسرح فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية فى عرضها لليوم الثانى تحت قيادة الفنان احمد الأشقر والتى قدمت مجموعة متنوعة ومميزة من الأغانى منها "بعيد عنك، على اللى جرا، أما براوه" حضر الحفل مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور. 

أقامت المواقع الثقافية التابعة للفرع عدد من الأنشطة الثقافية والفنية التى تبث اونلاين منها أمسية شعرية لنادى ادب مطروح قدمها الشاعر محمدالأنور، الشاعرة إيمان عبدالله، حيث القى الشاعران من خلال الأمسية  مجموعة من القصائد الشعرية المميزة. 

كما قدمت ورشة التشكيل بالمثلث الجزئين الثانى والثالث لذوى الاحتياجات الخاصة قدمتها اونلاين الفنانة نهله عبدالفتاح وأوضحت من خلالها طرق الرسم والتشكيل باستخدام المثلث بصورة سلسة ومبسطه لأطفالنا من ذوى الاحتياجات الخاصة.
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