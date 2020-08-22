اعتقال 34 عسكريا في تركيا

اعتقلت السلطات في تركيا 34 عسكريا من أفراد الجيش بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، التابعة للداعية "فتح الله جولن" التي يتهمها نظام رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 2016.





وأعلن مكتب المدعي العام في إزمير اعتقال 47 مشتبها بهم بينهم 34 كانوا في الجيش التركي، بحجة إجراء اتصالات هاتفية بمسئولين في حركة الخدمة باستخدام هواتف عمومية، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.





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وأوضحت الصحيفة أنه في يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، ألقي القبض على 36 من المشتبه بهم، بينهم 29 كانوا في الخدمة الفعلية.





وأشارت إلى إطلاق سراح واحد منهم بشرط الالتزام بالرقابة القضائية، بينما تم الإفراج عن 10 آخرين، بموجب قانون "التوبة والندم".





ويواصل أردوغان تصفية المؤسسة العسكرية في تركيا، حيث أطلق حملة تطهير واسعة منذ الانقلاب الفاشل ضده في 2016.





ووصل عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب لنحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، كما أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.