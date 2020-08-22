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أخبار البلد

قبل افتتاحها بساعات.. نصائح "الزراعة" للمواطنين قبل دخول حدائق الحيوان والأورمان والأسماك

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلن أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه سيتم افتتاح الحدائق التابعة للوزارة الاثنين المقبل.

وأضاف إبراهيم، أن موعد افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة (الحيوان الأسماك الأورمان)  سيكون يوم الاثنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتطبيق كافة الاشتراطات التي وضعها مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، استمرار غلق الشواطئ العامة ، لحين إشعار آخر، كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة

من جانبه أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، أنه سيتم افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الإثنين القادم وتشمل حديقة الحيوان بالجيزة ، وحديقة الأورمان ، وحديقة الأسماك .

وقال "القرش" فى تصريحات لـ " صدى البلد " ، إنه سيتم الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، بحيث تستوعب الحدائق 25% من إجمالى كامل قوتها والطاقة الإستيعابية لها بحيث لايحدث تكدس للمواطنين وبالتالى ينتشر فيروس كورونا بين المواطنين .

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وأضاف " متحدث وزارة الزراعة" أنه سيتم نصب بوابات التعقيم الذاتى عند الحدائق للتطهير والتعقيم حفاظا على صحة المواطنين ، وسيتم الالتزام بارتداء الكمامات داخل الحدائق حتى لايحدث أى انتشار للفيروس .

ونوه إلي أن كل حديقة من الحدائق المذكورة السابقة استغلت فترة الإغلاق فى التطوير والتعقيم الدائم ، كما تم تطوير البنية التحتية للحدائق ، منوها إلي أنه يتم حاليا تعقيم الحيوانات وفحصها قبل افتتاحها أمام الجمهور .

وناشد " القرش" فى تصريحات لـ " صدى البلد" ، جميع المواطنين بعدم التكدس أمام الحدائق، والالتزام بارتداء الكمامات داخل الحدائق، مع التطهير والتعقيم بشكل دائم للحفاظ على سلامتهم والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي


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