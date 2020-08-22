سكرتير محافظة مطروح: تسهيل إجراءات طلبات التصالح على المواطنين

تابع اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح استلام طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح يرافقه وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح.





ووجه السكرتير العام بتسهيل وتيسر اجراءات استلام الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح علي مخالفات البناء وتذليل العقبات تيسيرا على المواطنين .









واكد علي فتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين طوال ايام الاسبوع والعطلات الرسمية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحفاظا علي صحة وسلامة الجميع.





واضاف ان ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة إجراءات تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء من المواطنين. استلام طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكل مدينة.