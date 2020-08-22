جامعة القناة توضح خطوات التسجيل اليدوي بالتنسيق.. "سوهاج" تستقبل المرحلة الأولى لـ "الإلكتروني".. استقبال طلاب المرحلة الأولى بـ "مطروح"

_تفاصيل أول أيام المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات في معامل التنسيق بجامعة عين شمس

_أشاد الطلاب بالقائمين على مكتب التنسيق بكلية زراعة عين شمس

_استقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة مطروح

_ جامعة سوهاج تستقبل المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات

_رئيس جامعة القناة توضح خطوات التسجيل اليدوي بالتنسيق









فتحت معامل التنسيق المركزي بجامعة عين شمس أبوابها صباح اليوم، السبت، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وسط تطبيق إجراءات احترازية وقائية تحت رعاية ا.د محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وا.د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.









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كانت جامعة عين شمس، استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بحوالي 13 معملا بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلًا عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.









وشهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب صباح اليوم، إقبالا من طلاب المرحلة الأولي للتنسيق وسط إجراءات وقائية اتخذتها الكلية برعاية أ.د.مصطفى مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس وأ.د.حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.









وقامت الكلية بتجهيز 3 معامل للحاسب الآلى، وتم توزيع الطلاب عليها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة وتعقيم الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات عند دخول القاعات، حفاظا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم وكافة العاملين، كما قامت الكلية بعمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء أمورهم.









كما قامت الكلية بتوفير شاشات بنرات وبرشورات تم توزيعها على الطلاب تسهيلًا لهم في عملية ملء الرغبات وتوفيرًا للوقت والجهد، حيث قامت الطلاب بملء 75 رغبة طبقًا للتوزيع الجغرافي، وأيضا قامت الكلية بتوفير عدد كافٍ من الموظفين المدربين لتلبية احتياجات الطلاب أثناء كتابة الرغبات.









وتوافد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات على معامل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، حيث استقبلت معامل الكلية البالغ عددها ثلاثة معامل الطلاب وسط إجراءات احترازية.









وطالبت الكلية الطلاب بالالتزام بارتداء الكمامة واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل والإجراءات الاحترازية الوقائية.









كما يقوم مرشدو المعامل بالكلية بتوجيه الطلاب الراغبين فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات عن طريق عدة خطوات منها؛ أن يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته وإما بالجامعات، وأن يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.









وفى كلية الهندسة، شهدت معامل التنسيق الالكترونى إقبالًا متوسطًا من قبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات وسط الإجراءات الاحترازية الوقائية.









وتفقد الدكتور ضياء عبد المجيد القائم بأعمال عميد كلية الهندسة حسن سير العمل فى كافة معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار العدوى.









وشدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوقاية فى معامل التنسيق الالكتروني وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم، وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.









وأشار الدكتور محمد صبح المشرف العام على معامل التنسيق بالكلية إلى أنه تم تخصيص معملين مجهزين بعدد (100) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.









ونوهت سيدة طه محمد الخولى، مسئولة الإشراف على المعامل، بأن معامل التنسيق بالكلية تستقبل الطلاب من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعه عصرًا طوال أيام التنسيق للمرحلة الاولى بما فى ذلك أيام الأجازات، وسوف يتم فتح تلك المعامل أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالقبول بالجامعات بجميع مراحل التنسيق وفقًا لمواعيد كل مرحلة.









وفى كلية البنات قامت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس بجولة تفقدية في معامل التنسيق الإلكتروني بكلية البنات، مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية بالكلية، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري ، موجهة الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.









ووجهت الدكتورة رقيه شلبي، عميدة الكلية خلال جولتها اليوم، بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة من معامل وفرق عمل لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم.









كما شهدت معامل كلية البنات بجامعة عين شمس إقبالًا متوسطًا من قبل طلاب المرحلة الأولى الناجحين فى الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية،









وخصصت الكلية معملين مجهزين بعدد (40) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء امورهم، كما وفرت الكلية مكان لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم قبل تسجيل رغباتهم بمعامل الحاسبات المركزية بالكلية.





واستقبل اليوم مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة عين شمس طلاي المرحلة الأولى للتنسيق القبول بالجامعات.









واكد د. احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ان كلية الزراعة تخدم قطاع كبير بمحافظة القليوبية وهذا هو المعتاد كل عام ولكن الجديد هذا العام وفى ظل جائحة كورونا استلزم الامر القيام بالعديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة ابنائنا الطلاب وأولياء الأمور حيث تم توفير المطهرات والقفزات والكمامات بالاضافة لتقليص عدد الأجهزة لتصل إلى النصف لضمان التباعد بين الطلاب









وأضاف أنه تم توفير مكان مجهز لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، كما تم التنسيق بين العلاقات العامة والأمن لتنظيم الدخول والخروج للطلاب لضمان سير العمل بصورة جيدة.





وأشار د. محمد السيد مدير عام كلية الزراعة جامعة عين شمس إلى أن مكتب التنسيق بالكلية يعمل من الساعة ٨ صباحا وحتى ٤ مساء، ويتم تذليل جميع العقبات لضمان سلامة سير اعمال التنسيق دون اى مشكلات.





بدورها اشارت د. منال السيد مديرة وحدة الحاسب الالي بكلية الزراعة إلى أن الجامعة والكلية تدعم معمل التنسيق بكل ما يحتاجه من مطهرات وكمامات وتجهيزات لضمان سير التنسيق بصورة جيدة، لافتا الى انه تم توفير بدائل مساعدة فى حالة انقطاع التيار الكهربائي او الانترنت لعدم تعطيل الطالب عن إبداء رغباته.









واوضحت د. امل محمود منسق عام التنسيق بكليه الزراعه جامعه عين شمس ان دور العاملين بمكتب التنسيق بالكليه هو دور استرشادي واستشاري للطالب وولى الأمر للمساعدة فى حل المشاكل التي قد تواجه الطالب وخصوصا فيما يخص التوزيع الجغرافي والإقليمي.









وأكدت ضرورة عدم اطلاع الطالب علي الرقم السري للشهادة الخاصة به حتى لا يسمح للآخرين بالتلاعب من خلال الكمبيوتر في تغيير رغباته.





وأشاد الطلاب بالقائمين على مكتب التنسيق بكلية الزراعة حيث قدموا لهم كل الدعم والإرشاد المطلوب لتسهيل تسجيل رغباتهم إلكترونيا.





قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، من أجل ملء رغباتهم عبر 3 معامل بالكلية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأكدت وكيل الكلية أن توفير التباعد الاجتماعى؛ وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة، حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.









تابع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، بدء انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020 /2021، والتي تستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الجاري، بحد أدنى 97.6% للقسم العلمي شعبة علوم و 94.4% لشعبة الرياضيات و 79.9% للشعبة الأدبية.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الجامعة استعدت بشكل جيد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في الثانوية العامة، حيث تم تجهيز 9 معامل حاسب آلي مزودة بعدد 220 جهاز كمبيوتر، وتوفير فريق دعم فني من المهندسين والمختصين، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة لتسهيل إجراءات التسجيل على الطلاب وأولياء أمورهم.



وأوضح رئيس الجامعة أن اليوم الأول شهد إقبال كثيف من الطلاب قاموا بتسجيل رغباتهم من بين 75 رغبة متاحة امامهم، متوقعًا استقبال المزيد خلال جميع المراحل الثلاثة للتنسيق.



واضاف أن جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق يخضعون لتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب العدوي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بداية من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن خلال عملية تسجيل الرغبات.









أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، بدء استقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة مطروح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2019-2020 في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.



وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق لتسجيل طلاب المرحلة الأولى لرغباتهم إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 22-26 من أغسطس الجاري.





ودعا النجار الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس "كورونا"، من ارتداء الماسك الطبي، مراعاة التباعد بين الطلاب، عدم التكدس أثناء الدخول والخروج، والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا على سلامة الطلاب.

الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى، بالشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر، وفي الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر، وفي الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر، ويتم التقديم بها إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة http://tansik.egypt.gov.eg.

ويمكن للطالب تسجيل رغباته على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغباته أكثر من مرة، حيث يعتمد الموقع آخر تعديل تم تسجيله، ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب تقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات، والمعاهد التي تقبلها الشعب المختلفة، وذلك خلال استيفاءه الـ75 رغبة المخصصة له، وسيتم إعلان نتيجة ترشح الطلاب على نفس الموقع الذي قاموا بتسجيل رغباتهم عليه.









كشفت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن الخطوات المتبعة للتسجيل اليدوي بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة للطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة.



وقالت هجرس، إن الطالب يتوجه لقاعة الاستقبال بمصاحبة ولي الأمر أو المرافق، ثمن يتجه لمكتب التصوير لاستلام دليل التنسيق بما في ذلك استمارة الرغبات، ويتجه لقاعة التسجيل لادخال الرغبات يدويا باستمارة التسجيل.

و يتم ارشاد الطلاب لطريقة ادخال الرغبات عن طريق مشرفي القاعة، ومسؤولون من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

وبعد التسجيل الرغبات يقوم الطالب بمراجعة الراغبات مع المختص، ويغادر الطالب قاعة التسجيل من الباب المحدد للخروج والتوجه لبدء التسجيل الإليكتروني.

وأكدت هجرس، أن كل هذه الخطوات تتم باتباع الإجراءات الاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا.



