بـ شعر مضفَّر.. اللبنانية قمر بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت قمر خلال الصور بـ"لوك جديد" حيث اعتمدت على ماكياج صاخب، وتسريحة شعر ضفيرة بطريقة جعلت ملامحها متغيرة كثيرا.



وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.





