وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية مشروع ضخم من إنجازات الرئيس السيسي.. والخريج يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم..ومستعدون للتعامل مع أي موجة ثانية لـ كورونا

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي:





المستشفيات الجامعية مستمرة في استقبال مصابي كورونا لأول سبتمبر.

مستعدون للتعامل مع أي موجة ثانية لـ كورونا.

خريج الجامعة الأهلية يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم.

إنشاء جامعات أهلية في أقل من عامين.. صروح علمية وغير هادفة للربح.

الجامعات الأهلية مشروع ضخم من إنجازات السيسي.

3 جامعات أهلية تكلفتها 40 مليار جنيه.





تنسيق الجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، إنه تم فتح باب التنسيق وتقدم آلاف الطلاب في التنسيق الإلكتروني .

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لدينا ما يقرب من 66 ألف طالب حصلوا على درجات أعلى من 95 % في شعبة علمي علوم .





وتابع خالد عبد الغفار :" مجاميع الطلاب ارتفعت هذا العام بشكل كبير "، مضيفا:" كان لدينا تحدي كبير وهو إجراء امتحانات النقل والسنوات النهائية ".





واكمل خالد عبد الغفار :" لا يصح ان ننظر للمجموع على أنه الأساس في كتابة الرغبات ، والعالم تغير ويتجه نحو التكنولوجيا والتخصصات ذات الذكاء الاصطناعي ".





ولفت خالد عبد الغفار :" رصدنا أن بعض الطلاب عندما يدخلون كليات قمة يحصلون على رسوب في أول عام لانه لا يتمنى الالتحاق بهذا التخصص".





الجامعات الأهلية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات الاهلية مشروع ضخم وعد الرئيس السيسي بتنفيذه على ارض مصر .

وأضاف خالد عبد الغفار، :" الرئيس السيسي وعد المصريين بجامعات عصرية تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة .





وتابع خالد عبد الغفار :" 40 مليار جنيه تكلفة 3 جامعات أهلية الجلالة والعلمين الجديدة والملك سلمان، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بالتعليم لأنه المخرج الأساسي لتنمية المجتمع ".





وأكمل خالد عبد الغفار :" يجب العمل على تطوير البنية التحتية و المعامل والورش وقاعات التدريب وتوفير البيئة العلمية التي توفر بناء انسان ".





واضاف :"الجامعات الأهلية بها تخصصات في العلوم الأساسية ولها علاقة بتطوير الطالب ولها علاقة بالتكنولوجيا العصرية ولدينا برامج في تكنولوجيا الأغذية ".





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه في أقل من عامين تم الانتهاء من إنشاء صروح علمية كبيرة ممثلة في الجامعات الأهلية.





وأضاف خالد عبد الغفار : "موقع الكتروني على صفحة الوزارة يتم من خلاله الاطلاع على كل الإجراءات الخاصة بطرق التقديم للجامعات الأهلية بسهولة ويسر".





وتابع خالد عبد الغفار: "جامعة الجلالة والملك سلمان والعلمين تفتح برامج تعليمية كثيرة في الهندسة والعلوم"، وأكمل خالد عبد الغفار: "نتوقع الوصول إلى 25 ألف طالب في جامعة الجلالة و25 ألف طالب في الملك سلمان وحوالي 20 ألف في العلمين و15 الف في جامعة المنصورة وذلك عند الوصول للطاقة الاستيعابية لكل الجامعات".





ولفت خالد عبد الغفار إلى أن "الجامعات الأهلية غير هادفة إلى الربح ونحن أمام مسار جديد في التعليم العالي في مصر





وأضاف خالد عبد الغفار : "قانون الجامعات الاهلية يسمح بقيام العلماء بالتدريس في الجامعات الأهلية بالتوازي مع الجامعات التي يعملون بها في الخارج".

وتابع خالد عبد الغفار: "الطالب في الجامعة الأهلية قد يتخرج في الجامعة ومعه شهادة من مصر وشهادة عالمية تمكنه من العمل في أي مكان في العالم".





ولفت خالد عبد الغفار: "الجامعات الأهلية بنيت على ان يكون جزءًا كبيرًا من الالتحاق بها مبنى على القدرات والمعارف التي يتم تقييمها في اختبار قدرات"، مضيفا: "كل الطلاب المحققين إلى الحد الأدنى للتقدم في الجامعات الأهلية يخضع إلى اختبار قدرات.





التعامل مع كورونا





قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه تم إدارة ملف أزمة كورونا بشكل مؤسسي منذ بداية الجائحة.





وأضاف خالد عبد الغفار،: "آخر اجتماع لمجلس الوزراء تحدث عن استعدادات الدولة حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا".





وتابع خالد عبد الغفار :" اكتسبنا خبرة متناسقة في التعامل مع الأزمة بشكل رائع والأدوية متوفرة وكافة المستلزمات الطبية متوفرة "، مؤكدا:" مستعدون للتعامل مع اي زيادة في أعداد إصابات كورونا".





ولفت خالد عبد الغفار إلى أننا:" نعمل على تدريب أطقم طبية من خلال أطقم طبية شاركت في علاج مصابي كورونا ، والمشتشفيات الجامعية جاهزة لأي موجة ثانية من فيروس كورونا".





واكمل خالد عبد الغفار :" نعمل مع المركز القومي للبحوث وبعض المراكز البحثية وتم البدء في المرحلة الأولى من مصل لكورونا من التجارب الإكلينيكية على المتطوعين وهو عدد محدود"، مضيفا:" مصر متواجدة على الخريطة في العمل على انتاج مصل كورونا





وأكمل خالد عبد الغفار:" المستشفيات الجامعية مستمرة في استقبال حالات كورونا بواقع 31 مستشفى حتى أول سبتمبر ثم يتم تقييم الوضع مرة اخرى".