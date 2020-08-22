الدكتور أحمد مصطفى يكتب ..الجامعات الأهلية ومستقبل مصر

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصانع مصر الحديثة في كافة المجالات والتخصُصات وعلي كافة الأصعدة والمُستويات ... أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار ، عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية وهي (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بدءا من اليوم السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس وذلك من خلال الموقع الالكتروني وهو http://admission.egypt-hub.edu.eg/





ولمن لا يعرف ماهو معني/ المقصود بمُسمي الجامعات الأهلية الجديدة فهي تلك الجامعات غير الهادفة للربح والتي تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ، ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون السابق ذكرُه بعاليه (قانون رقم 12 لسنة 2009)، وتتبع تلك الجامعات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.





والجامعات الأهلية الموجودة في مصر حاليا والتي يمكن التقدم لها هي جامعات (جامعة الملك سلمان، جامعة الجلالة، جامعة العلمين).





ويمكن التقديم لها من خلال الدخول على الرابط admission.egypt - hub.edu.eg ، وكتابة / ملء النموذج الإلكترونى للجامعه المراد التقديم لها(الملك سلمان, جامعة الجلالة, جامعة العلمين).





وتتمتع تلك الجامعات بوجود تعاون بينها وبين والجامعات الأجنبية العالمية والدولية حيثُ توجد توأمة على مستوى العديد والعديد من البرامج مع جامعات أوروبية وإنجليزية، ويحصل الطلاب على شهادات مزدوجة كما يتم جذب نماذج متميزة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة المتميزة من جامعات دولية عريقة كي يكون هذا التعاون نواة للتوأمة في برامج أكاديمية مختلفة وعديدة في مُختلف المجالات والتخصُصات .





كما توفر تلك الجامعات سكنا فندقيا متميزا داخل مقار الجامعة يدار بواسطة شركة متخصصة وبه كافة المقومات المعيشية، كما توفر الجامعة مجموعة من الكافيتريات بالإضافة الى وسائل انتقال من والى القاهرة.





كما يوجد تأمين صحي للطلاب من خلال إحدى الشركات المتميزة في مجال التأمين الصحي كما يُراعي ويؤخذ في الاعتبار التأمين على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد مخاطر التجارب العلمية والتنقلات.





وبالحديث عن تلك الجامعات فإننا سنتناول في هذا المقال الحديث عن جامعة الملك سلمان في صورة سؤال وجواب كالتالي :-





*ما الكليات المتاحة بـ جامعة الملك سلمان ؟





تبدأ جامعة الملك سلمان في عامها الأكاديمي الأول بعشرة كليات هي (كلية العلوم الإدارية – كلية الزراعات الصحراوية – كلية الهندسة – كلية علوم وهندسة الحاسب - كلية العلوم – كلية الصناعات التكنولوجية – كلية العمارة – كلية الفنون والتصميم – كلية السياحة والضيافة – كلية الألسن واللغات التطبيقية).





* ما البرامج المتاحة بـ كلية العلوم الادارية بـ جامعة الملك سلمان ؟









تم إنشاء كلية العلوم الإدارية لتساعد في تكوين قيادات في مجالات الأعمال المختلفة لديها المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة العالمية المتغيرة والتطورات المتسارعة في مجال الأعمال ونظم المعلومات. وتؤهل البرامج التي تقدمها الكلية خريجيها لأن يكونوا فاعلين في مجالات عملهم - سواء كان ذلك في السوق المحلى والعالمي - وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وذلك في بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية. مدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في العلوم الإدارية. وتطرح الكلية في عامها الأول أربعة برامج وهي: - المحاسبة ونظم المعلومات الإدارة الاستثمار والتمويل التسويق والأعمال الدولية ويمنح الطالب بكالوريوس العلوم الإدارية بعد انهاء دراسته.









* أين توجد كلية العلوم الادارية بـ جامعة الملك سلمان ؟ وما مدة الدراسة بها ؟





بفرع الجامعة بمدينة راس سدر .. وتبلغ مدة الدراسة 4 سنوات





*ما هي البرامج المتاحة في كلية الالسن واللغات التطبيقية بـ جامعة الملك سلمان ؟





وتطرح الكلية هذا العام برنامجين في الترجمة التحريرية والفورية أحدهما للغة الإنجليزية والآخر للغة الألمانية. وتقوم المحتويات الدراسية بأقسام اللغات المختلفة على الأعمدة الثلاثة "اللغة والأدب والترجمة". وهكذا تقدم الكلية خريجين خبراء في التواصل بين الثقافات يمكنهم التعامل بحرفية مع مختلف مواقف الترجمة تحريريًا وشفهيًا، كما يستطيعون استخدام أحدث الأدوات والتقنيات والبرمجيات التي يحتاج إليها المترجم في عمله





* ما البرامج المتاحة في كلية الزراعات الصحراوية بـ جامعة الملك سلمان ؟





برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية والذي يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الهندسة الزراعية وميكنة العمليات الزراعية وطرق ونظم الري المناسبة للزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية في مناطق الاستصلاح والأسلوب الأمثل للاستفادة من وحدتي الأرض والمياه في ظل ظروف ندرة المياه ووفرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الخدمة الآلية وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلي مفاهيم التنوع الحيوي وأساليب الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتشريعات الزراعية وأخلاقيات المهنة ذات العلاقة بالبيئة وصحة الإنسان. برنامج الانتاج النباتي في المناطق الصحراوية والذي يركز على مسارين أساسيين وهما الزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية، حيث يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الحاصلات الحقلية والبستانية وتطبيق الممارسات الزراعية المناسبة في المناطق الصحراوية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق جوده عالية وتقليل الفاقد قبل وبعد الحصاد وذلك تحت أنظمة إنتاجية وبيئية مختلفة مع المحافظة على خصوبة التربة واستخدام الموارد والمدخلات الزراعية بكفاءة عالية لتحقيق عائد اقتصادي مناسب، والمسار الثاني وهو زراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث يركز على زراعة النباتات التي تستخدم في العلاجات العشبية والأدوية التقليدية أو الفولكلورية أو التي يتم استخدامها في شكل أدوية خام أو النباتات التي تستخدم في استخلاص الزيوت العطرية.





*ما هي البرامج المتاحة في كلية العمارة بـ جامعة الملك سلمان ؟ وما هي مدة الدراسة بها ؟





تطرح الكلية برنامج هندسة العمارة الذي يعمل على إثراء الفكر المعماري من خلال الربط بين المعارف والابتكارات الحديثة والتطبيق العملي في إطار القيم الثقافية المجتمعية وبما يتوافق مع البيئة ومفاهيم الاستدامة العمرانية مع الكفاءة في التعامل مع تقنيات البناء، والحساسية تجاه البيئة والقضايا الكونية... وتبلغ مدة الدراسة في الكلية 5 سنوات









*ما البرامج المتاحة في كلية العلوم بـ جامعة الملك سلمان ؟





تطرح الكلية في عامها الأول برنامجين وهما: برنامج كيمياء البترول ويهدف البرنامج الى إعداد خريجين ذوي معرفة نظرية وعملية سليمة لازمة لتطوير قطاع البترول والبتروكيماويات، كما يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب الجامعيين بالمعرفة والمهارات العملية المطلوبة للعمليات الكيميائية في صناعة النفط والغاز.





ويوفر برنامج كيمياء البترول فرصة العمل لخريجيه كمحترفين في مجال البترول والبتروكيماويات، مع التركيز على الابتكارات الجديدة والمفاهيم الحديثة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية التي ستعدهم للعمل في فرق متعددة التخصصات ، و سيتم تأهيل خريجي هذا البرنامج للحصول على وظائف مضمونة في شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات، وكذلك في العديد من المجالات الكيميائية والمجالات ذات الصلة. ·





وبرنامج بيولوجيا الأحياء المائية ويركز على دراسة الكائنات المائية في العالم والنظم الإيكولوجية التي تعيش فيها. وهي واحدة من أكثر مجالات علم المحيطات شمولية وتنافسية، وتتداخل مع العديد من مجالات الدراسة الأخرى، من الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا إلى علم النفس والأنثروبولوجيا. وأحيانًا المحيطات نفسها. قد يبحثون في السلوك والعمليات الفسيولوجية للأنواع البحرية، أو الأمراض والظروف البيئية التي تؤثر عليهم. يمكنهم أيضًا تقييم آثار الأنشطة البشرية على الحياة البحرية. هناك مجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية التي يمكن للطلاب الاختيار منها والمرتبطة بالأحياء البحرية مثل الثروة السمكية والزراعة - تربية الأحياء المائية - مزارع الأسماك - عالم الأحياء السمكية - السياحة البيئية - التكنولوجيا البحرية - البحوث البحرية - التنظيم البيئي - القانون البيئي والبحري - السياسة البحرية. مدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس العلوم.





* ما البرامج المتاحة في كلية الفنون والتصميم بـ جامعة الملك سلمان ؟





تطرح الكلية هذا العام ثلاثة برامج وهي: ·برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة ·برنامج الفوتوغرافيا وتصميم الصورة المتحركة برنامج الرسوم المتحركة تجمع هذه البرامج بشكل عام بين فهم القوى الجمالية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحرك تطوير واستخدام التكنولوجيا بالإضافة إلى القدرة على دمج الممارسات الاقتصادية والتجارية بشكل مناسب بما في ذلك إدارة المشاريع والمخاطر والتغيير في ممارسة المصمم، وفهم حدودها وكذلك القدرة على تحديد وتلبية احتياجاتهم التعليمية في عالم متغير، بما يكفي للحفاظ على كفاءتهم والمساهمة في تقدم المعرفة. مدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في الفنون والتصميم.









*أين توجد كلية الفنون والتصميم بـ جامعة الملك سلمان ؟ وما هي مدة الدراسة فيها ؟





في فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ، وتبلغ مدة الدراسة 4 سنوات





* ما هي البرامج المتاحة في كلية علوم الهندسة والحاسب في جامعة الملك سلمان ؟





وتطرح الكلية برنامجين خلال العام الأول وهم هندسة الحاسبات والذي يهتم بإعداد كوادر قادرة على تامين أنظمة الحاسب والشبكات والتفريق بين مختلف نماذج أمن تقنية المعلومات والمخاطر المرتبطة بنقل المعلومات وتخزينها. وقادرة على استخدام أحدث الأساليب في تصميم وتطوير أنظمة آمنة واكتشاف الثغرات الأمنية وطرق علاجها، كما يهتم البرنامج بإعداد كوادر متخصصة في برمجة الحاسبات المتوازية تصميم النظم الموزعة وكيفية التعامل مع البيانات الضخمة الموزعة وتحليلها.









وأخيرا فإن هذا البرنامج يقوم بإعداد كوادر متخصصة في تصميم النظم المبنية على الحوسبة وكيفية التعامل مع توزيع البيانات الضخمة المصاحبة لها. ومن ناحية أخرى فإن الكلية تطرح برنامجاُ في علوم الحاسب والذي يهتم بإعداد كوادر خبيرة بعلوم البيانات والتعامل مع البيانات الكبيرة لدعم اتخاذ القرار وكذلك الكوادر المؤهلة لتصميم وتطوير البرمجيات المتقدمة في شتى المجالات. مدة الدراسة بالكلية خمسة سنوات لبرنامج هندسة الحاسبات ويحصل الطالب على بكالوريوس في هندسة الحاسبات وأربعة سنوات لبرنامج علوم الحاسب ويحصل الطالب على بكالوريوس في علوم الحاسب.









*أين توجد كلية علوم الهندسة والحاسب بـ جامعة الملك سلمان ؟ وما هي مدة الدراسة بها ؟





بمقر الجامعة بمدينة الطور ... وتبلغ مدة الدراسة أربعة سنوات لبرامج علوم الحاسب وخمسة سنوات لبرامج هندسة الحاسبات





* ما هي البرامج المتاحة في كلية السياحة والضيافة بـ جامعة الملك سلمان ؟





وتطرح الكلية ثلاثة برامج أكاديمية في عامها الأول. البرنامج الأول وهو إدارة الفنادق والمنتجعات يهدف هذا البرنامج الى تأهيل الطلاب الملتحقين به للعمل في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، وذلك من خلال إكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات المتميزة التي يطلبها سوق العمل الفندقي والسياحي، على ان يكون الخريج قادر على خدمة العملاء من الجنسيات المختلفة في الفنادق والمنتجعات السياحية، وقادر على القيام بالمهام الإدارية والفنية المتعلقة بالفنادق والمنتجعات، وقادر على إعداد التقارير المهنية المختلفة والمرتبطة بالعمل الفندقي. يحتوي البرنامج على مجموعة من المقررات العامة المرتبطة بالسياحة والتاريخ والمحاسبة والاقتصاد والمقررات المتخصصة في مجالات إدارة المنتجعات، التسويق، الأغذية والمشروبات، إدارة الغرف، إدارة الموارد البشرية والتي تهدف إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محليا وعالميا في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات.





والبرنامج الثاني وهو برنامج إدارة الترفيه والسياحة ويهدف هذا البرنامج الى تأهيل الطلاب الملتحقين به للعمل في مجال السياحة الترفيهية، وذلك من خلال إكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات المتميزة التي يطلبها سوق العمل السياحي.





و تم تصميم برنامج السياحة الترفيهية بهدف إعداد خريج متميز قادر على تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات التي تسهل من التجربة الفريدة للسائح في مجال السياحة الترفيهية، وقادر على التسويق الجيد للخدمات الترفيهية، وقادر على تخطيط الموارد البشرية المطلوبة للمساهمة في الارتقاء بمجال السياحة الترفيهية. وخريج قادر على تقييم مدى سلامة مرافق الاستجمام، وقادر على استخدام التقنيات اللازمة لتنسيق الرياضات الترفيهية بهدف تسهيل أنشطة المجموعات السياحية، وقادر على استخدام البيانات الإحصائية في تقيم آراء السائحين للعمل على رفع جودة الخدمات الترفيهية المقدمة.





والبرنامج الثالث وهو إدارة الفعاليات في الضيافة والسياحة ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالعديد من المهارات لتأهيلهم لسوق العمل للمشاركة في الجوانب العديدة من الفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي لها أهمية كبيرة ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وتجاريًا.





ويركز البرنامج على تطوير العديد من الأنشطة السابقة من خلال تعزيز العناصر ذات الصلة بما في ذلك تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة من أجل تطوير أماكن المعارض والمؤتمرات وتحسين اللوائح والإجراءات الحكومية ذات الصلة مع العمل على تطوير تسويق قدرات الموارد البشرية في هذا القطاع كما يعمل البرنامج على تنويع أنشطة سياحة الأعمال لتشمل صناعه الاجتماعات وسوق المعارض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال وسياحة الأعمال والعمل على تسويقها لتحقيق نمو اقتصادي مميز من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية. مدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات للحصول على بكالوريوس السياحة والضيافة.





* اين توجد كلية السياحة والضيافة بـ جامعة الملك سلمان ؟ وما مدة الدراسة بها؟





بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويوجد بالكلية فندق تعليمي وحمام سباحة نصف أوليمبي .. وتبلغ مدة الدراسة بها 4 سنوات





*ما البرامج المتاحة في كلية الصناعة التكنولوجية بـ جامعة الملك سلمان ؟





تطرح الكلية هذا العام أربعة برامج وهي تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج والذي يهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا الميكانيكية والميكاترونيات والأتمتة المتعلقة بخطوط الإنتاج.





البرنامج الثاني وهو تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف ويهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا الميكانيكية والكهربية والانتقال الحراري وتكنولوجيا الحاسبات المتعلقة بنظم التكييف والتبريد وكيفية إدارتها.





البرنامج الثالث وهو تكنولوجيا الأشغال العامة والذي يهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا المدنية والإنشاءات.





البرنامج الرابع وهو تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة ويهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا الكهربية وتكنولوجيا الميكرو-إلكترونيات والاتصالات. مدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا.





*أين توجد كلية الصناعة التكنولوجية بـ جامعة الملك سلمان ؟ وما مدة الدراسة بها ؟





بمقر الجامعة بمدينة الطور .. وتبلغ مدة الدراسة 4 سنوات





*ما البرامج المتاحة بـ كلية الهندسة بـ جامعة الملك سلمان ؟





تطرح الكلية في عامها الأول برنامجين أكاديميين وهما هندسة الطاقة والذي يهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في موارد الطاقة النمطية كالأحفورية والمائية والنووية أو الجديدة مثل الخلايا الشمسية، وطاقة الرياح، وباطن الأرض، والبحر، والوقود الحيوي.





ويتميز خريجو هذا البرنامج بالقدرة على تصميم والإشراف على بناء أنظمة أنتاج الطاقة التقليدية والجديدة - مراقبة أداء التشغيل والتحكم والصيانة لمعدات نظام الطاقة - القدرة على التعامل مع منظومات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة - مسايرة التطور التكنولوجي الحادث في المجال - تطوير القدرة التحليلية والابتكارية للطلاب - التنسيق مع التخصصات المختلفة. والبرنامج الثاني هو هندسة المياه والبيئة ويهتم هذا البرنامج (برنامج في الهندسة المدنية) بتوفير مياه الشرب والري ومعالجتهما وكذلك شبكات الصرف الصحي وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي أخذا في الاعتبار تقييم الأثر البيئي وإدارة النفايات الصلبة والسامة وأخيرا حل المشكلات بطريقة مستدامة.









ويتميز خريجو هذا البرنامج بتطبيق مبادئ الهندسة لتحسين نوعية البيئة - تطوير حلول هندسية للمشكلات البيئية - تعزيز جميع جوانب الاستدامة البيئية، بما في ذلك الهواء، والماء، والتربة، وغيرها من القضايا البيئية، مثل التخفيف من المخاطر الناجمة عن الأخطار الطبيعية - تكامل المعرفة وتطوير المهارات الشخصية وبناء القدرات البشرية لتحقيق موارد مائية وبيئية مستدامة - رَصْد وفَهْم عواقب الأنشطة البشرية على البيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الأخلاقية المترتبة على الحلول المقترَحة. مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس الهندسة.









* أين توجد كلية الهندسة بـ جامعة الملك سلمان ؟ وما مدة الدراسة فيها ؟





بمقر الجامعة بمدينة الطور ، وتبلغ مدة الدراسة فيها 5 سنوات





* هل توجد وسيلة انتقال من وإلى جامعة الملك سلمان؟





توجد وسائل انتقال متميزة لخدمة وراحة الطلاب من والى القاهرة من أماكن تمركز الطلاب





* هل توجد رعاية طبية و وحدات صحية في جامعة الملك سلمان ؟





توجد وحدات اسعاف ووحدات صحية داخل مقار الجامعة





*هل الشهادة الممنوحة من جامعة الملك سلمان معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات ؟





جامعة الملك سلمان الدولية جامعة أهلية وبالطبع يتم اعتماد برامجها الأكاديمية من لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات وتكون الشهادة الممنوحة للطلاب معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.





وللحديث بقية عن باقي الجامعات ،،،