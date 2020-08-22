الريف المصري يعلن موعد توصيل الكهرباء لأراضي المغرة وغرب غرب المنيا

بدأت شركة الريف المصرى الجديد ، صاحبى الولاية على أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان فى توصيل الكهرباء لأراضى المغرة بجنوب شرق منخفض القطارة وغرب غرب المنيا .





وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان شركة الريف المصرى نجحت فى التعاقد مع شركة أنارة لتوصيل الكهرباء لأراضي المغرة وغرب غرب المنيا خلال 18 شهرا .





واوضح غانم ان شركة انارة سوف تقوم بأنشاء العديد من محطات الطاقة الشمسية العملاقة ، بالإضافة لمحطات طاقة الرياح بأستثمارات تتجاوز الـ 7 مليارات جنيه ، لافتا الى انه شركة الريف المصرى قامت بتخصيص مواقع لفرق العمل بشركة انارة للبدء فى مد خطوط الكهرباء فى اراضى المغرة وغرب غرب المنيا .









https://www.youtube.com/watch?v=2JIesTlssyk









فيديو.. طرح 9 آلاف فدان بالإيجار لمزارعى البطاطس التصديرية بالصالحية









عرضت شركة 6 اكتوبر للمشروعات الزراعية ، 9 آلاف فدان من أجود أراضيها بالأيجار لمزارعى البطاطس التصديرية خلال الموسم الحالى 2020 _ 2021 .





وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان شركة 6 اكتوبر تعد نموذج ناجح للتعاون المثمر بين مصر وليبيا ، لزراعة المحاصيل الزراعية المتنوعة على مساحة 33 الف فدان ، وانها خصصت 9 آلاف فدان خالية من العفن البنى ومعتمدة من الاتحاد الأوروبى ، بالإيجار لمزارعى البطاطس التصديرية .





واوضح غانم ان مساحة الـ 9 أفدنة مقسمة على 62 جهاز للرى المحورى داخل مساحة الـ 33 فدان ، لافتا الى موقع الشركة المتميز ىف قلب مصر ، حيث تقع على مسافة 86 كيلو من مطار القاهرة وعن ميناء السخنة 100 كيلو ، كما تبعد عن ميناء دمياط 120 .











