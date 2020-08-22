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أخبار العالم

بإطلالة كلاسيكية.. ‏كريستيانو برفقة صديقته جورجينا

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:11 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وصديقته
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محمد بدران

نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جورجينا برفقة صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب متابعيها.


تُوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى بالسيدة العجوز.


.وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.


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YESSS 🌹

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on

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