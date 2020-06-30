بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا

نشرت عارضة الأزياء

، صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وبدا في يدها خاتم جذاب لامع؛ مما أثار الجدل حول حقيقة خطوبتها من لاعب الكرة البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو.