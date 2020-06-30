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مرأة

بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:47 م
جورجينا
جورجينا
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نهى هجرس
نشرت عارضة الأزياء جورجينا، صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وبدا في يدها خاتم جذاب لامع؛ مما أثار الجدل حول حقيقة خطوبتها من لاعب الكرة البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو.

وتحرص جوروجينا على مشاركة متابعيها جميع الصور الجذابة التى تبرز جمالها، خاصة الصور التي تظهر بها برفقة كريستيانو رونالدو بشكل جذاب وأنيق.


كما تفضل عارضة الأزياء جورجينا اختيار الملابس الأنيقة والفساتين التى تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة التي تبرز جمال أنوثتها.

وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

ودائما ما تقوم عارضة الأزياء جورجينا بترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة لافتة.
بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا
بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا
بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا
بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا
بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا
بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا
بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا
بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا
بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا
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