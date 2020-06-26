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أخبار العالم

كريستيانو رونالدو بصحبة جورجينا في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:00 ص
رونالدو وصديقته
رونالدو وصديقته
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محمد بدران
شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم يوفنتوس الايطالى كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على موقع "انستجرام".

ظهرت "عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز" بإطلالة صيفية بصحبة رونالدو أثناء قضاء إجازتها الصيفية، نالت إعجاب متابعيها.

كان رونالدو خسر السوبر الإيطالي مع يوفنتوس أمام لاتسيو في ديسمبر الماضي، ثم خسر كأس إيطاليا أمام نابولي، الأربعاء الماضي.

يذكر أن النشاط الكروي، عاد مؤخرا في إيطاليا، بدون حضور الجماهير، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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