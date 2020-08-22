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أخبار العالم

بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية تشمل إسرائيل والإمارات

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:10 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلامية بأن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو سيزور السودان الأسبوع المقبل، ضمن جولة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، في أعقاب اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل.

وذكرت "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر يخططان للقيام بزيارات منفصلة إلى عدد من دول المنطقة خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يغادر بومبيو يوم الأحد إلى إسرائيل والبحرين وعمان والإمارات وقطر والسودان

كانت وكالة رويترز ذكرت وفقا لمصادرها أن الوزير الأمريكي يعتزم زيارة إلإسرائيل يوم الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن الوزير الأمريكي سيتوجه من إسرائيل إلى الإمارات يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري بومبيو مباحثات تركز على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات وقضايا أخرى مثل إيران والصين.

في وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، عن خيبة أمل الولايات المتحدة من عدم دعم أطراف الاتفاق النووي والدول الأعضاء بمجلس الأمن لدعوتها إلى تفعيل العقوبات الأممية السابقة على إيران.
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