رامى رضوان وأحمد فتحى يعلقان على فوز الزمالك.. ونبيل الحلفاوى يكشف سر هزيمة الأهلى

وقال الاعلامى رامى رضوان :"مبروك لنادي الزمالك .. فايلر سبب ارهاق الفريق و موت هاني ومعلول..بسبب خطة الشوط الأول

تلات اربع فريق الأهلي مخلص وفاقد تركيزه وصحته.. هارد لك للاهلي .. ومبروك للزمالك فوز مستحق".





وقال الفنان مصطفى جاد : " طيب مش عشان خسارة الأهلي إنهارده بس بجد لجنة التعاقدات و مجلس الإدارة محتاج يراجع نفسه .. EyesThinking face .. مروان محسن أوت ممكن يبقى مهاجم فذ بس لفرقة غير الأهلي Folded handsFolded hands

جيرالدو ليه أصلًا تم التعاقد معاه ؟؟ معندوش فوت وورك نهائي يا جماعة ده مجاش Smiling face with open mouth and cold sweatSmiling face with open mouth and cold sweat .. فايلر إتفلسف انهارده و خد على قفاه ".





وعلق الفنان احمد فتحى قائلا : " سلسلة اللاهزيمة تنتهي على يد الزمالك".





وقال الفنان نبيل الحلفاوى :"مبروك للزمالك.. بعد الهدفين اللي في القائم والبنالتي الذي لم يحتسب كان واضح إن اليوم مش بتاع الأهلي.





اما الفنانة رشا مهدى فقالت :" مدرسة الفن و الهندسة مفيش جديد.. مبروك يا أحلى زملكاويه".

علق عدد من النجوم والاعلاميين على مباراة النادى الاهلى والزمالك والتى انتهت بفوز نادى الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد للاهلى ضمن جولات بطولة الدورى العام عبر حسابهم على تويتر.