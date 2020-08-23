طارق يحيى يلوم على مخرج مباراة القمة.. وتيجانا: يجب خضوعه ‏للتحقيق

عاتب طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، مخرج مباراة القمة التي جمعت الزمالك بالأهلي مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الزمالك 3-1.
ولام يحيي على مخرج المباراة لعدم تسليط الكاميرات على لاعبي الزمالك خلال السلام الوطني قبل انطلاق القمة.
وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"سنفترض حسن النية، ولكن ما حدث لا يجوز على الاطلاق، وكأن لاعبي الأهلي فقط هم أصحاب الجنسية المصرية".
ورد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك:"يحب أن يكون هناك حساب لهذا المخرج، فلو حتى افترضنا حسن النية فهو غير محترف ومهني في عمله واستفز ملايين من جماهير الزمالك".
في حين علق فاروق جعفر على الأمر:"بالطبع هي عيوب وما حديث لا يجوز ويجب التحقيق فيه".