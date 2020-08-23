طارق يحيى يلوم على مخرج مباراة القمة.. وتيجانا: يجب خضوعه ‏للتحقيق

عاتب طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، مخرج مباراة القمة التي جمعت ‏الزمالك بالأهلي مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري ‏المصري الممتاز، وانتهت بفوز الزمالك 3-1.‏





ولام يحيي على مخرج المباراة لعدم تسليط الكاميرات على لاعبي ‏الزمالك خلال السلام الوطني قبل انطلاق القمة.‏





وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"سنفترض حسن النية، ولكن ما حدث ‏لا يجوز على الاطلاق، وكأن لاعبي الأهلي فقط هم أصحاب الجنسية ‏المصرية".‏





ورد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك:"يحب أن يكون هناك ‏حساب لهذا المخرج، فلو حتى افترضنا حسن النية فهو غير محترف ‏ومهني في عمله واستفز ملايين من جماهير الزمالك".‏





في حين علق فاروق جعفر على الأمر:"بالطبع هي عيوب وما حديث لا ‏يجوز ويجب التحقيق فيه".‏