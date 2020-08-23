معجزة ببني سويف.. لوجين طفلة وشاعرة تحفظ ألفية ابن مالك وتبدع في إلقاء الشعر

لوجين محمود حسين بنت قرية تلت مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف طفلة ذات ثمانية سنوات لكنها طفلة معجزة تتلألأ فى سماء اﻹبداع واﻷدب والفن، برغم صغر سنها إلا إنها تمتلك موهبة فذة وغير عادية من اﻹبداع فى إلقاء الشعر والوقوف على المسرح والتعامل مع الفرق الموسيقية والجمهور.





لوجين متمكنة فى حفظ وإلقاء القصائد القوية لكوكبة رائعة من الشعراء الكبار كما تحفظ أكثر من مائة بيت من ألفية أبن مالك والأصمعي وفي العصر الحديث عبد الرحمن اﻷبنودي وأحمد فؤاد نجم ، وهشام الجخ وغيرهم ، تتفاعل مع القصيدة لحد البكاء .





اكتشفت اﻷم موهبة ملك منذ عامين وتحديدا وعمرها 6 سنوات وحرصت الأم حرصا شديدا على تنمية هذه الموهبة اﻹبداعية فى إبنتها وتنميتها ولم تدخر جهدا في تنميتها والوقوف بجانب ابنتها الكبري لوجين .





فالاب محمود حسين مدرس والام هبه صالح محاسبة قانونية ولوجين هي الابنة الكبري لهما ويليها احمد وسيف .





تقول والدة لوجين بدأت اكتشف موهبتها منذ عامين وقدرتها علي الحفظ وتحديها في حفظ الشعر القديم وخاصة ألفية بن مالك وهي في عمر 6 سنوات .





وتضيف الأم والفرحة تغمرها لوجين تحفظ حاليا 6 أجزاء من القرآن الكريم وباذن الله تكمل حفظه حتي تختتمه .





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قالت لوجين: بدأت أحب الشعر والأدب منذ أن كنت أشارك في الإذاعة المدرسية وكنت أصغر عضو في فريق الإذاعة بل كنت أقوم بتقديم زملائي في الإذاعة وكانت والدتي تساعدني في كتابة المقدمة الإذاعية خاصة وأنها سبب رئيس في حبي للشعر.





وتضيف لوجين: بعد جائحة كورونا كنت لا استطيع المشاركة العملية في الندوات والمؤتمرات فكنت أدخل علي النت وأشارك "أون لاين " سواء في بيت ثقافة القرية أو القري المجاورة أو في قصر ثقافة الفشن وقصر ثقافة بني سويف ونوادي الادب عامة.





وتكمل: شاركت في المهرجان الدولي العربي الاول للمواهب تحت اشراف المستشار احمد الكومي، وحصلت علي المركز الاول في مسابقة الإلقاء ببني سويف.





وتختتم لوجين: أتمني أن أشارك بالإلقاء في المناسبات الكبري فأنا لا أخشي مواجهة الجمهور، كما أتمني أن تستضيفني الإعلامية الكبيرة مني الشاذلي .