سائق يدخن الشيشة أثناء قيادة السيارة في السعودية.. فيديو

نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو لرجل يقود سيارته في العاصمة السعودية الرياض ممسكًا بالموقد في يد والشيشة في اليد الأخرى.





تداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع للمطالبة بضرورة معاقبة هذا السائق الذي يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

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تفاعل الحساب الرسمي لإدارة المرور مع الفيديو بعد انتشاره على موقع التغريدات تويتر، استجابة لمطالب المستخدمين.





وأكدت إدارة المرور القبض على السائق المخالف بعد التحريات، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه.



