العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

ترددت انباء عديدة عقب مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك، عن توقيع رمضان صبحي لأحد أندية الدوري المصري، والغريب في الأمر أن الأنباء انقسمت بين ناديين.





جاءت بعض الأنباء أن رمضان صبحي أتم تعاقده مع بيراميدز، بالاتفاق مع هدرسفيلد، وانتشرت الأخبار في ذلك الإتجاه.





ثم ترددت بعض الأنباء عن توقيع العفيجي للزمالك، ونشرت بعض الصفحات التي تحمل أسماء لاعبي أندية كبيرة عن اتمام التعاقد مع الزمالك.





وانقسمت الجماهير ما بين الزمالك وبيراميدز، مما أثير الجدل بشكل كبير على اللاعب بعد ما هدأت الأمور قليلاََ بعد الإعلان عن رحيله من النادي الأهلي.



