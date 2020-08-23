كان يدخن أثناء القيادة.. الشرطة السعودية تلقي القبض على سائق الشيشة.. فيديو

ألقت الشرطة السعودية مساء يوم السبت القبض على قائد سيارة أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر فيديو ظهر خلاله يدخن "الشيشة" خلال قيادة سيارته.





وأعلنت شرطة المرور في المملكة العربية السعودية توقيف قائد المركبة بعدما أثار مقطع الفيديو الذي نشره حالة من الغضب.





وقالت وسائل الإعلام السعودية، إن القصة بدأت عندما نشر شخص قيل على مواقع التواصل إنه يمني الجنسية وظهر فيه ممسكا بالشيشة بيده اليسرى، ويدخن منها، بينما يقوم بقيادة السيارة ليلا.





ونشر أحد رواد موقع تويتر ويدعى، عبد الرحمن المصلوخي، بلاغا للمرور قائلا:" السلام عليكم سعادة مدير الإدارة العامة للمرور ومدير الأمن العام في شخص من الجنسيه اليمنية متواجد بالرياض تم تنزيل مقطع هذا اليوم وهو يتجول بسيارته ويشيش فأتمنى منكم أنكم تفتحون الفيديو وتشوفونه جيب صالون رقم اللوحة ر ن ك ٤٩٨".





ورد حساب "المرور السعودي" بعد ذلك قائلا:"نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة واحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. يسعدنا اهتمامكم"، مرفقا صورة التحفظ على المركبة.