AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بدقة 70 سم .. التخطيط تطلق وحدة لرصد مخالفات البناء بـ الأقمار الصناعية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:16 ص
الأقمارالصناعية
الأقمارالصناعية
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور مجاهد حسن ، المشرف على وحدة التصوير الفضائى بوزارة التخطيط ، إن الوحدة تم تدشينها بالوزارة منذ عامين . 

وأوضح  المشرف على وحدة التصوير الفضائى،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن وزارة التخطيط تمتلك مركز المتغيرات المكانية والذى يعمل بدوره على رصد التغيرات فى الأرض ويرسل كل 3 أشهر تقريرا لكافة المحافظات . 

وأشار الدكتور مجاهد حسن ،  إلى أنه بمجرد استلام تقارير المتغيرات المكانية يتم من خلاله رصد المحافظات للتغيرات من حيث قانونيتها أو عدمه من خلال المعاينة . 

ولفت إلى أن الوحدة تتكون من عدة مكونات رئيسية وأولها التصوير الفضائى بحيث أن تتيح صور فضائية متاحة للهيئات المعنية فى الفلك ، وتوفر يوميأ بدقة 3 متر و 70 سم لبعض المناطق المأهولة بالسكان ورصد مخالفات البناء ومن ثم إرسالها للجهات المعنية ب المحافظات للتعامل معها  .







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة أحد المنازل وإحالة مدير التنظيم وفنيين للتحقيق في المنيا

نائب محافظ القليوبية تتفقد وحدة المتغيرات المكانية بالخانكة .. صور

رئيس الوزراء يستعرض مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط باستخدام الأقمار الصناعية.. ومدبولي: أغلب الجهات الحكومية كانت لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها

محافظ المنيا يحيل رئيسي قريتين ومسؤولي الإزالات وفني التنظيم للتحقيق..صور

مجلس الوزراء يستعرض مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومى

الوزراء يستعرض مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومى.. مدبولى: المشروع يتيح متابعة أعمال التنمية على أرض مصر.. والسعيد: يعظم استغلال الدولة لاستثماراتها

ترشيحاتنا

محمد جودة: غرور الأهلي سبب الهزيمة أمام الزمالك

محمد جودة: مروان محسن لا يستحق التواجد بالأهلى

بدقة 70 سم .. التخطيط تطلق وحدة لرصد مخالفات البناء بـ الأقمار الصناعية

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

هنيدي يسخر من هزيمة الأهلي: مارضتش أزود عشان شعور الزملاء

بعد تألقهم مع الفريق الأول.. الزمالك يجدد عقود 7 لاعبين ناشئين

AdvertisementS

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

معدلات الأمطار في تزايد .. لجنة إيراد نهر النيل في انعقاد مستمر لمتابعة موقف الفيضان

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور