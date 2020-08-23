بدقة 70 سم .. التخطيط تطلق وحدة لرصد مخالفات البناء بـ الأقمار الصناعية

قال الدكتور مجاهد حسن ، المشرف على وحدة التصوير الفضائى بوزارة التخطيط ، إن الوحدة تم تدشينها بالوزارة منذ عامين .





وأوضح المشرف على وحدة التصوير الفضائى،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن وزارة التخطيط تمتلك مركز المتغيرات المكانية والذى يعمل بدوره على رصد التغيرات فى الأرض ويرسل كل 3 أشهر تقريرا لكافة المحافظات .





وأشار الدكتور مجاهد حسن ، إلى أنه بمجرد استلام تقارير المتغيرات المكانية يتم من خلاله رصد المحافظات للتغيرات من حيث قانونيتها أو عدمه من خلال المعاينة .





ولفت إلى أن الوحدة تتكون من عدة مكونات رئيسية وأولها التصوير الفضائى بحيث أن تتيح صور فضائية متاحة للهيئات المعنية فى الفلك ، وتوفر يوميأ بدقة 3 متر و 70 سم لبعض المناطق المأهولة بالسكان ورصد مخالفات البناء ومن ثم إرسالها للجهات المعنية ب المحافظات للتعامل معها .



























