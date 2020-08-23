AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ الأبيض والأسود.. مي سليم تشارك متابعيها صورة جديدة لها

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:59 ص
مي سليم
مي سليم
Advertisements
ندى فكري
شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .

ونالت صورتها بالأبيض والأسود إعجاب عدد كبير من متابعيها

اقرأ ايضا:

يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مي سليم تشارك جمهورها بصورة جديدة بالمايوه على أحد الشواطئ

على البحر .. شاهد مي سليم في أحدث إطلالاتها

شاهد.. أحدث ظهور لـ مي سليم عبر إنستجرام

بفستان أسود.. مي سليم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

اتحاد مكاتب السفر الكويتي يدعو للسماح لمواطني الـ31 دولة المحظورة بدخول البلاد

مرتضى منصور يعد مصطفى محمد بالموافقة على احترافه في الموسم المقبل

بسبب الروب الأبيض في شهر العسل.. الجمهور يبحث عن نورهان منصور

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

AdvertisementS

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

شوبير يتغزل في الزمالك بعد اكتساحه الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

حرائق غابات كاليفورنيا.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في الولاية

بشرى سارة للمصريين بالإمارات.. تسهيل عودة من فقدوا وظائفهم إلي بلدانهم بعد انتهاء إقاماتهم

المفتي السابق ينصح من يشم رائحة كريهة في منزله بقراءة هذه الآية

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامات وبينهم زجاج فاصل.. نزلاء السجون يستقبلون الزيارات.. صور

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور