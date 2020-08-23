خالفوا قرار منع التجمعات.. ضبط 4 أشخاص أقاموا حفلات زفاف بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تطبيق قرارات منع التجمعات وتطبيق التدابير الاحترازية للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد" وتمكنت من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإقامة حفلات زفاف بالمنوفية









نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من استهداف وضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بإقامة حفلات زفاف بدائرة المركز بالمخالفة للتدابير الاحترازية.





حيث تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) لقيامه بإقامة حفل عرس بذات الناحية ضم عدد من الأشخاص ، وتم ضبط (2 شاشة عرض – 2 سماعة صوت – 1 مولد كهرباء – جهاز نظام صوتى ميكسر) ملك أحد الأشخاص "تم ضبطه"





و ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) لقيامه بإقامة حفل عرس بذات الناحية ضم عدد من الأشخاص ، وتم ضبط (1وحدة تحكم صوت – 1 سماعة صوت -عدد من المقاعد).





كما تم ضبط(عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) لقيامه بإقامة حفل عرس بذات الناحية ضم عدداً من الأشخاص ، وتم ضبط (أدوات الفراشة ) .





و ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) لقيامه بإقامة حفل عرس بذات الناحية ضم عددا من الأشخاص ، وتم ضبط (عدد من المقاعد – 2 سماعة صوت – عدد من اللمبات الكهربائية).





تم صرف المدعوين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".



