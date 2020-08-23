فرح يستقبل الزوار.. زوجة قرد النيل الأزرق تضع مولودا بحديقة حيوان الزقازيق.. شاهد

أكد المهندس أيمن لطفي مدير حديقة الحيوانات بالزقازيق أن الحديقة استقبلت أمس مولودا جديدا ليضاف إلى قائمة الحيوانات الموجودة بالحديقة وسط حالة من الفرحة بين العاملين والمسئولين بالحديقة.





وأضاف مدير حديقة حيوان الزقازيق لـموقع صدي البلد أن زوجة قرد النيل الأزرق وضعت مولودا أمس وابتهاجا بقدومه تزامنا مع موعد افتتاح الحديقة غدا تم إطلاق اسم فرح علي المولود.





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وأشار لطفي إلى أن المولود بصحة جيدة ويتم متابعته متابعة صحية علي أعلي مستوي هو ووالدته وتم إعطاؤه التطعيمات اللازمة واللقاحات الصحية للوقاية من الأمراض بالإضافة إلى أن الأم تتمتع بصحة جيدة.

ولفت إلى أنه تم إجراء أعمال التعقيم والتطهير اللازمة للحديقة وجميع الأماكن المخصصة لأستقبال الزوار للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد.