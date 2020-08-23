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اقتصاد

في المرتبة 25 بين الدول المستثمرة في مصر.. 490 مليون دولار حجم الاستثمارات العراقية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:43 م
الاستثمارات المصرية
الاستثمارات المصرية العراقية
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علياء فوزي
يبلغ حجم الاستثمارات العراقية فى مصر نحو 490 مليون دولار متمثلة في عدد الشركات العراقية البالغة عددها نحو 3329 شركة، برءوس أموال تتجاوز 724 مليون دولار بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

ويأتي العراق في المركز 25 بين الدول المستثمرة فى مصر.  

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ويتصدر النشاط الصناعى المركز الأول حيث يمثل نحو 25% من الشركات العراقية العاملة فى مصر يليه القطاع الزراعى بنسبة 24%.

وتأتي الاستثمارات فى القطاع الخدمى بالمركز الثالث بنحو 22% ثم السياحة التي تمثل 20% من إجمالي الشركات العراقية في مصر.

يشار إلى أن مصر والأردن والعراق بدأت العام الماضى فى اتخاذ إجراءات تنفيذية لزيادة معدلات التجارة والاستثمار وذلك بعد القمة الرئاسية الثلاثية التي عقدت بالقاهرة مارس 2019، واتفق وزراء التجارة والصناعة في الدول الثلاث على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك بما يحقق التكامل وفق جدول زمني محدد وبمشاركة من القطاع الخاص المصري والعراقي والأردني.

وأعلنت وزارة البترول المصرية أوائل الشهر الجارى عن إمكانية تأسيس شركة مصرية عراقية مشتركة في مجال تنفيذ المشروعات البترولية و الصيانة لسرعة تسهيل دخول الشركات المصرية للعمل في القطاع داخل العراق.
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