طبيب الزمالك يعلن خطة علاج محمد عبد الشافي

أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق سيحصل على راحة أسبوعين بعد نجاح الجراحة التي خضع لها اليوم.





وكان اللاعب قد أجرى عملية جراحية ناجحة اليوم بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس.





وكان الفريق قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.





وقام اللاعب خلال الجراحة التي أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة ادت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المواجهة.



