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تعليم

وزير التربية والتعليم يلتقي الطلاب أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة المسافرين إلى بيلاروسيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:28 م
أبناء شهداء الشرطة
أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة
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ياســـمين بدوي

في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتلبية دعوة ومبادرة السيد رئيس دولة بيلاروسيا، التقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مجموعة من الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة المسافرين إلى بيلاروسيا لمدة 10 أيام للمشاركة في عدد من الأنشطة المختلفة.


وأكد الدكتور طارق شوقي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتبادل المثمر في المجالات المختلفة، متمنيًا مزيداً من التعاون البناء بين البلدين في مجال التعليم ومختلف المجالات.


وأضاف وزير التربية والتعليم، أن اختيار الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة هذا العام للمشاركة في هذا البرنامج يأتي تقديرًا لتضحيات آبائهم تجاه وطننا. 


ويتضمن برنامج الزيارة، الذي سيمتد خلال الفترة من 16 حتى 25 سبتمبر، زيارة المركز الوطني للتعليم والصحة ببيلاروسيا، المشاركة في عدد من الأنشطة التثقيفية والتبادل الثقافي من خلال التعارف بين الأصدقاء البيلاروس والمصريين، وكذلك ممارسة الأنشطة الفنية والترفيهية لإظهار مواهب الطلاب الفنية والإبداعية.


من جانبه أعرب دينيس ميليفسكي القائم بأعمال سفير بيلاروسيا، عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في مجال التعليم يعد من أولويات بلاده، لافتًا إلى مدى تميز الطلاب المصريين برغبتهم في التعلم والتفوق.


وأكدت الدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة، في مجال التعليم، مشيرة إلى أن الخبرة التي سيكتسبها الطلاب سوف تؤثر عليهم بعد ذلك ثقافيًا وسلوكيًا. 


وقدم مجموعة من الطلاب الذين شاركوا في فعاليات العام الماضي، عرضًا عن الأنشطة التي تتم خلال فترة المعسكر والتعريف بأهم معالم دولة بيلاروسيا، والتأكيد على الاستفادة التي حصلوا عليها بعد الزيارة.


حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والسيد اللواء سيد غالي نائب رئيس الأركان بوزارة الدفاع، والعقيد محمد حسين من الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، والأستاذة إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والأستاذة شيرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.


جدير بالذكر أنه للعام الثاني على التوالي تشارك مصر بوفد مكون من 18 طالباً/طالبة هذا العام، بعد النجاح الذي تحقق العام الماضي.

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