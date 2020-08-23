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تعليم

توافد 632 طالباً على معامل التنسيق بجامعة عين شمس لليوم الثاني بالمرحلة الأولى

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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حسام الفقي
استقبلت اليوم معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس 632 طالبًا حيث توافد 189 طالباً على معامل كلية الآداب و201 طالب على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و125 طالبا على معامل كلية الهندسة و56 طالبا على معامل كلية البنات و61 طالباً على معامل كلية الزراعة.

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بذلك يصبح إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق الإلكتروني بجميع معامل الجامعة على مدار اليومين 1345 طالبًا.

يذكر أن إدارة الجامعة خصصت 13 معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.
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