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توك شو

شاهد.. هيدي كرم تكشف مكان التاتو الخاص بها وتفاصيله

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:20 م
هيدي كرم
هيدي كرم
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فرح علاء الخولي
قالت هيدي كرم، إنها عاشقة لرسم التاتو "انا حبيت التاتو وانا كبيرة اكتر"، موضحة ان لديها تاتو واحد فقط، معقبة "هو تاتو واحد بس بـ20 تاتو".

وكشفت هيدي كرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان مكان التاتو لديها يبدأ من فوق الركبة حتى الوسط من أعلى، منوهة بان رسم التاتو مؤلم جدا وتختلف درجة الالم من منطقة لمنطقة في الجسم.

واضافت ان صعوبة رسم التاتو ايضًا تكون على حسب حجم الرسمة وشكلها، موضحة: "انا رسمتي خطوطها عريضة"، مشيرة الى ان بعد سن معين للمرأة "بتتهفي في مخك"، وانا كان نفسي اعمل حاجة معينة ورسمة كبيرة مش صغيرة، انا عاملة رسمة فنية رائعة الجمال.

واوضحت ان الرسمة اخذت اربع جلسات كاملين كل جلسة 6 ساعات، وهذا غير انها اخذت تحضير قبل ذلك للرسمة، لان لا يجوز الخطأ فيها "ديه حاجة بتفضل العمر كله".
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