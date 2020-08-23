حظوظ بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال.. 50/50

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية، اليوم، الأحد، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويبحث باريس سان جيرمان عن كتابة التاريخ بالنسبة له بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، ولكي يصبح ثاني نادي فرنسي فقط يتوج بالبطولة على مر التاريخ، بعد أن وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، لكن الوضع مختلف قليلًا للفريق البافاري العريق.





واستطاع بايرن ميونخ الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا من قبل 5 مرات، كرابع أكثر الأندية تحقيقًا لتلك البطولة بعد ريال مدريد، ميلان، ليفربول.





ويخوض بايرن ميونخ المباراة النهائية للمرة الأولى مثل باريس سان جيرمان، بل سيخوض المباراة للمرة الحادية عشر، وعينه على الظفر بالنجمة السادسة الأوروبية.





وتوج بايرن ميونخ بالبطولة 5 مرات فى أعوام 1974، 1975، 1976، 2001، 2013، وخسر أيضًا 5 بطولات في المباراة النهائية.





أولى بطولات البايرن وأولى النهائيات كان عام 1974 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وتوج بالبطولة بعد الفوز بنتيجة 4-0.





ثاني بطولات البايرن وثاني النهائيات عام 1975 أمام ليدز يونايتد الإنجليزي، وتوج بالبطولة بعد الفوز بنتيجة 2-0





ثالث بطولات البايرن وثالث النهائيات عام 1976 أمام سانت إيتيان الفرنسي، وتوج بالبطولة بعد الفوز بنتيجة 1-0





رابع نهائيات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وأولى الهزائم عام 1982 أمام أستون فيلا الإنجليزي، حيث خسر اللقب بهزيمته 1-0





خامس نهائيات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وثاني الهزائم عام 1987 أمام بورتو البرتغالي، حيث خسر اللقب بهزيمته 2-1

