منذر ريحانة ينتهي من تصوير «ساعة شيطان»

انتهى الفنان منذر ريحانة، من تصوير مشاهد فيلم "ساعة شيطان" مع الفنان باسم سمرة، ويظهر كـ ضيف شرف ضمن الأحداث.
فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف الدكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.