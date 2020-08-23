منذر ريحانة ينتهي من تصوير «ساعة شيطان»

فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف الدكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.



