بعد توجيه الرئيس السيسي..أهالي منطقة عبدالقادر بالإسكندرية في انتظار إنهاء معاناتهم مع المعديات وإنشاء كباري بديلة

جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء المعديات وإقامة كبارى بديلة حفاظا على أرواح المواطنين حفاظًا على أرواح المواطنين وذلك بعد حادث غرق المعدية بقرية دمشلى، والذي تسبب فى وفاة 4 أشخاص وجميعهم يقيمون بمركز كوم حمادة، وتم انتشال جثامينهم جميعًا.





وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإلغاء المعديات حفاظًا على المواطنين، مضيفًا أن تكلفة إقامة الكباري الخرسانية البديلة للمعديات 10 مليارات جنيه.

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وفي الإسكندرية، وعقب تطوير محور المحمودية، إحدى المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، من ترعة مليئة بالقمامة إلى محور مروري عالمي، يربط غرب الإسكندرية بشرقها في وقت قياسي، اختفت ظاهرة المعديات في الإسكندرية، باستثناء معدية عبدالقادر، غرب الإسكندرية.





ولا تزال حتى يومنا هذا أزمة المعديات في منطقة عبدالقادر، لعبور مصرف ترعة النوبارية من البر القلبي إلى البر البحري، دون حل جذري، إذ لا تزال المنفذ السهل والوحيد لعبور الأهالي إلى الجانب الأخر من المصرف.





يوجد حوالي 4 معديات، في مناطق مختلفة، تحمل الأطفال والنساء والرجال يوميا، وبالرغم من أنها لا تتسع سوى لثلاثة أفراد على الأكثر، ففي أغلب الأحيان تحمل 6 أفراد، وتكمن الخطورة في فترة المدارس، حيث تنقل هذه الفلوكة الطلاب يوميا إلى مدارسهم، مع ارتفاع المياه بترعة النوبارية والرياح العاصفة في هذا الوقت من العام.





وأشاد علي أبوزيد من سكان منطقة عبدالقادر إشادة كبيرة بقرار الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستحافظ على حياة أهلنا وأبنائنا، لأنهم مجبرين على استخدام هذه المعديات رغم خطورتها للذهاب إلى أعمالهم أو إلى مدارسهم، والبديل لها الموجود حاليًا يستغرق مسافة طويلة تمتد إلى بضعة كيلومترات.





ووصف قرار الرئيس بالممتاز خاصة أن أغلب معديات الإسكندرية قد تم غلقها وأخرها المعديات في ترعة المحمودية، بعد تحويلها إلى محور عالمي يربط غرب الإسكندرية بشرقها.





وأضاف أحمد فوزي، أن المعديات قديمة ومتهالكة، ويوجد أحيانا مراكب صيد صغيرة لا تتسع سوى ثلاثة أفراد ويتم تحميلها ب6 أفراد أو أكثر، وهذا ما يعرض حياة الركاب للخطر وخاصة أطفال المدارس.





بينما أشار محمود السيد، من أهالي منطقة النوبارية، إلى أن ترعه النوبارية تمتد على مسافة كبيرة وتقطع منطقة عبدالقادر والنوبارية والنهصه ومناطق أخرى أصبحت مأهولة بالسكان والمعديات في عدد من المناطق هي السبيل الوحيد الذي يربط تلك المناطق ببعضها ويضر الأهالي لاستخدامها رغم خطورتها، مطالبا بإنشاء عدد من الكباري في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك وإلغاء تلك المعديات بشكل عاجل حرصا على حياة المواطنين.





من جانبها، أكدت محافظة الإسكندرية، أنها تعمل على حصر المعديات، من أجل إلغائها في المناطق التي لا تزال تستخدم تلك الوسيلة القديمة للانتقال، ومن بينها منطقة عبدالقادر، حيث سيتم وضع خطه متكاملة للتطوير لتنفيذها تباعا، كما تم في ترعه المحمودية وألغيت كل المعديات ومع انتهاء التطوير لم تتواجد اي معدية علي ترعه المحمودية خاصة في الجزء المكشوف والتي تم إنشاء كباري علي أحدث طراز لتكون هي البديل المعديات.