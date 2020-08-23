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حوادث

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل أمه العجوز في الإسكندرية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
جاء تمثيل المتهم بقتل والدته في مسرح الجريمة بالعقار الذي يقع بشارع محمود البنا بسيدي بشر، مطابقًا لأقواله بمحضر الشرطة، والتحقيقات الأولية للنيابة، حيث أوضح المتهم كيف دفع والدته على الكنبة ثم خنقها حتى خارت قواها.


وبعدها، أحضر المتهم كيسا من البلاستيك ولفه برباط ضاغط حول رأس ورقبة والدته، للتأكد من وفاتها، وإخفاء جثتها بسحارة الكنبة، للهروب من الجريمة.


وقرر المستشار اشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية بحبس (أشرف.ع.أ) المتهم بقتل والدته 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.


تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، بلاغًا من قسم شرطة أول المنتزه حول جريمة قتل ارتكبها عاطل، حيث قتل أمه التي تبلغ من العمر 81 عامًا بسبب معايرتها الدائمة له بسبب انه عاطل عن العمل، حيث خنقها بيديه، ولدى محاولتها الاستغاثة وضع كيسا بلاستيكيا حول رأسها، وكتم أنفاسها حتى أودى بحياتها، ثم وضع الرباط حول الوجه والرقبة، ولف جثتها بملاءة ووضعها داخل الأريكة.


وأضاف المتهم أنه في اليوم التالي عقب شعوره بانبعاث رائحة الجثة، أبلغ أشقاءه بغيابها عن المنزل، وجمع متعلقاته واستولى على هاتفها المحمول، وهرب.


وتابع قائلًا في التحقيقات: "خنقتها وخلصت عليها وريحت الدنيا منها".


وفي اليوم التالي عقب شعوره بانبعاث رائحة الجثة، أبلغ أشقاءه بغيابها عن المنزل، وجمع متعلقاته واستولى على هاتفها المحمول، وهرب.


ولكن رجال مباحث قسم شرطة أول المنتزة كثفوا من جهودهم وتمكنوا من القبض عليه وتسليمه للنيابة لتبدأ التحقيقات.
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