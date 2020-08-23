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محافظات

جمهور الزمالك بالإسكندرية يتغنى بالفوز على الأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:31 ص
جمهور الزمالك بالإسكندرية
جمهور الزمالك بالإسكندرية يتغنى بالفوز على الأهلي
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أحمد بسيوني
أعرب جمهور نادي الزمالك بالإسكندرية عن سعادته الغامرة بعد انتهاء مباراة القمة 120 بفوز الزمالك بنتيجة 3-1 على النادي، حيث احتفلوا بعد المباراة بالمقاهي وعلى الكورنيش.

وقال عددًا من الجمهور لصدى البلد إن مباراة القمة تعتبر أفضل إعداد قبل خوض الفريق المعترك الأفريقي بلقاء الوداد المغربي، وخاصة بعد فقدانهم الأمل في الفوز بالدوري نظرًا لاتساع فارق النقاط مع الأهلي الذي يصل إلى 14 نقطة.

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وأشادوا بناشئي النادي وبخاصة مصطفى محمد الذي أحرز هدفًا عالميًا في شباك النادي الأهلي ليكسر سلسلة اللاهزيمة للنادي الأحمر، وكذلك أسامة فيصل الذي كتب شهادة ميلاده اليوم بإحراز الهدف الثالث.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري، وأحرز أهداف المباراة أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

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