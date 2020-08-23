غدا.. ختام منافسات المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

" تختتم غدا “الاثنين” منافسات المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف التى تقام وسط اجراءات احترازية مشدده بمشاركة ٤٦ ناديا وأكاديمية ومراكز شباب و٣٠٩ سباحا وسباحة ب مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي بحضور سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، ومقره الإسكندرية، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد.





واسفرت نتائج اليوم الثالث عن فوز جودي شريف من نادى الاتحاد السكندري بالمركز الاول في سباق 50 م مونو مرحلة 17 سنة آنسات وجاءت مريم ايهاب من نادى الصيد القاهري في المركز الثاني ميار شريف من نادى وادي دجلة في المركز الثالث.





واسفرت نتائج سباق 50 م مونو مرحلة19 سنة آنسات عن فوز مايا هيثم من نادى الجيش بالمركز الاول، وحنين خالد من نادى الصيد القاهري بالمركز الثاني واسراء طارق من نادى وادي دجلة بالمركز الثالث.





وفي سباق 50 م مونو عمومي آنسات فازت هديل محمود من نادى الصيد بالمركز الاول، نور محمود من نادى الصيد بالمركز الثاني، الاء عبد اللطيف من نادى سموحة بالمركز الثالث.

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واسفرت نتائج سباق 50 م زعانف آنسات 17 سنة عن فوز آيات السيد من نادى الغابة بالمركز الاول، وجانا سمير من نادى الغابة بالمركز الثاني، ونيرمين حسن من نادى التجمع الاول بالمركز الثالث.





وفي سباق 50 م زعانف آنسات 19 سنة فازت نور اسماعيل من نادى المنطقة الاقتصادية بالمركز الأول، ومريم جلال من نادى الغابة بالمركز الثاني، سارة عبد الله من نادى الاتحاد بالمركز الثالث .





50 م زعانف عمومي ندى احمد من نادى بنك الاسكندرية بالمركز الاول، ويمنى خالد من نادى الغابة بالمركز الثاني،و ياسمين عبده من نادى الشرطة بالمركز الثالث.





وفي سباق 400 م غوص مرحلة 17 سنة بنات فازت مونيا وائل من نادى الصيد بالمركز الاول، وريم خالد من نادى الصيد بالمركز الثاني، مي محمد من نادى الاسماعيلي بالمركز الثالث.





وفي منافسات 400م غوص مرحلة 19 سنة حصلت حنين خالد من نادى الصيد علي المركز الاول، وندى خالد من نادى الصيد علي المركز الثاني، وحنين وليد من نادى الاتحاد السكندري علي المركز الثالث.





واسفرت 400 م غوص عمومي سيدات عن فوز منى وائل حسن من الصيد القاهرة بالمركز الاول.





واسفرت نتائج سباق تتابع 4✖️200 م 17 سنة عن فوز الصيد بالمركز الاول، الغابة بالمركز الثاني، الرياضي البحري بالمركز الثالث.





وفي سباق تتابع 4✖️200 م مونو 19 سنة فاز وادي دجلة بالمركز الاول، الغابة بالمركز الثاني، القناة بالمركز الثالث.

وفي سباق 50 م مونو مرحلة 17 سنة بنين فاز يوسف رمضان من نادى الرياضي البحري بالمركز الأول، حسن عصام من نادى سموحة بالمركز الثاني، أدهم محمد من نادى الجيش بالمركز الثالث.





و اسفرت نتائج مرحلة 19 سنة من نفس السباق عن فوز سيف الدين ايمن من نادى الغابة بالمركز الاول، ومحمود ايهاب من نادى وادي دجلة بالمركز الثاني، ويوسف وليد من نادى الغابة بالمركز الثالث





وفي منافسات 50م مونو عمومي رجال فاز مصطفي توفيق من نادى الغابة بالمركز الأول، و أحمد حسام من نادى المؤسسة العسكرية بالمركز الثاني، وعمر شريف من نادى التحاد السكندري بالمركز الثالث





وفي سباق 50 م زعانف 17 سنة بنين حصل احمد إيهاب من نادى وادي دجلة علي المركز الاول، ويوسف محمد من نادى علي المركز الثاني هيئة قناة السويس، وعبد الرحمن محسن من نادى الجيش علي المركز الثالث.





وفي سباق 50 م زعانف مرحلة 19 سنة فاز محمد ناجى من نادى المؤسسة العسكرية بالمركز الاول، واحمد جمال من نادى لغابة بالمركز الثاني، وايهاب محمود من نادى الاسماعيلي بالمركز الثالث.





واسفرت نتائج سباق عمومي 50 م عن فوز مروان ابراهيم من نادى الجيش بالمركز الاول، ومحمد مسعد من نادى الغابة بالمركز الثاني، ومصطفي ابراهيم من نادى الجيش بالمركز الثالث.

واسفرت نتائج 400 م غوص 17 سنة بنين عن فوز محمود وليد من نادى الغابة بالمركز الاول، و أحمد مرسي من نادى الرياضي البحري بالمركز الثاني، واسلام ماجد من نادى سموحة بالمركز الثالث.





وأسفرت نتائج 400 م غوص عن فوز احمد حسنى من نادى وادى دجلة بالمركز الاول،و يحيي عادل من نادى المؤسسة العسكرية بالمركز الثاني، وعبد الرحمن علي من الاتحاد السكندري بالمركز الثالث.



