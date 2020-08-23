بـ50 نوعا من الأطعمة.. عزز مناعتك بدون أدوية





لذلك يجب الاهتمام بتناول الأغذية التالية

⁦♦️⁩مصادر فيتامين C

الكرز // الفليفلة بكل ألوانها وخاصة الصفراء // الزعتر البري // البقدونس // اللفت // كيوي // بروكلي // الليمون // الفريز // البرتقال // الفليفلة الحمراء الحارة // الجوافة // الزعتر البري //





⁦♦️⁩مصادر الزنك :

لحم البقر // العدس // الفول // الحمص // منتجات الالبان // البيض // الحبوب الكاملة // الفاصوليا الخضراء // البطاطا // الشوكولا الداكنة // بذور القرع // المكسرات // اللفت //





⁦♦️⁩أغذية اخرى مهمة :::

العسل // الكريب فروت

شوربة الدجاج المحضرة في المنزل // البطاطا الحلوة // الطماطم // البازلاء //

الخوخ // الاناناس // الشمام // المانجو

السمك و التونا الطازجة ..





من أفضل انواع الأعشاب المساعدة :

الزنجبيل / الزعتر الاخضر البري / الشاي الاخضر / الميرمية

اضافات اخرى مهمة ::

العسل / حبة البركة / الثوم / البصل /





عليك القيام بالتالي ::

لترفع من كفاءة جهازك المناعي أيضا :

تجنب المعلبات

تجنب السكريات والدهون المشبعة

يجب أخد قسط كاف من النوم

تجنب التوتر و القلق والضغوط النفسية

تجنب التدخين

قم بممارسة اي نوع من انواع الرياضة

هذه الاشياء لها دور كبير في التأثير على كفاءة جهازك المناعي