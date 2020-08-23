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مرأة

بـ50 نوعا من الأطعمة.. عزز مناعتك بدون أدوية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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ريهام قدري
مع انتشار فيروس كورونا بدأ كثيرون في الاهتمام بالصحة وتعزيز المناعة لذلك يجب ان نكون علي وعي لتعزيز المناعة وقالت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية ان يجب حماية عائلتك من الامراض وخاصة في ظل وجود فيروس كورونا .

 لذلك يجب الاهتمام بتناول الأغذية التالية 
⁦♦️⁩مصادر فيتامين C 
الكرز // الفليفلة بكل ألوانها وخاصة الصفراء  // الزعتر البري // البقدونس // اللفت // كيوي // بروكلي // الليمون // الفريز // البرتقال // الفليفلة الحمراء الحارة // الجوافة // الزعتر البري // 

⁦♦️⁩مصادر الزنك :
لحم البقر // العدس // الفول // الحمص // منتجات الالبان // البيض // الحبوب الكاملة // الفاصوليا الخضراء // البطاطا // الشوكولا الداكنة // بذور القرع // المكسرات // اللفت // 

⁦♦️⁩أغذية اخرى مهمة :::
العسل //  الكريب فروت
شوربة الدجاج المحضرة في المنزل //  البطاطا الحلوة // الطماطم // البازلاء //
الخوخ // الاناناس // الشمام // المانجو 
السمك و التونا الطازجة ..  

من أفضل انواع الأعشاب المساعدة :
الزنجبيل / الزعتر الاخضر البري / الشاي الاخضر / الميرمية 
اضافات اخرى مهمة ::
العسل  / حبة البركة / الثوم / البصل /

 عليك القيام بالتالي :: 
لترفع من كفاءة جهازك المناعي أيضا :
 تجنب المعلبات 
 تجنب السكريات والدهون المشبعة 
 يجب أخد قسط كاف من النوم 
 تجنب التوتر و القلق والضغوط النفسية
 تجنب التدخين 
 قم بممارسة اي نوع من انواع الرياضة 
هذه الاشياء لها دور كبير في التأثير على كفاءة جهازك المناعي 
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