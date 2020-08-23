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محافظات

شعبة مخابز الغرفة التجارية بالإسماعيلية تناقش التعديلات الجديدة لمنظومة الخبز

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:01 م
الغرفة التجارية بالإسماعيلية
الغرفة التجارية بالإسماعيلية
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انجي هيبة
عقدت شعبة المخابز بالغرفة التجاريه بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة إبراهيم خميره نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية حامد إبراهيم ، ومحمد السيد مدير عام الغرفة التجاريه.

ناقش الاجتماع التعديلات الجديدة لمنظومة رغيف الخبز والتكلفة ، ومدى التزام المخابز بالإسماعيلية بالتطبيق ومناقشة أيضا السلبيات التي يجب سرعة التفاعل معها وتعديلها .

وقال وكيل أول وزارة التموين بالإسماعيلية أن هناك جهدا كبيرا للمخابز داخل الإسماعيلية من ناحية شكل رغيف الخبز والمواصفات ، واكد أنه يمر بنفسه على المخابز ويقوم بتصوير فيديوهات وارسالها لوزارة التموين ، والإسماعيلية من المحافظات التي التزمت إلتزاما كاملا وطبقت المنظومه.

وأضاف بأنه سيتم مراعاة مطالب بعض اصحاب المخابز بالنسبة لمواصفات الدقيق والأجوله الفارغة التي تستخدمها بعض المطاحن وبتكون غير مطابقة للمواصفات ولابد أن تكون حسب المواصفات المتفق عليها حتى لا تهدر من الدقيق .

واستمع أيضا إلى شكوى بعض أصحاب المخابز الصغيرة التي تحصل على أقل من خمسة أجولة دقيق بتعديل المصروفات لأن الخمسة اجوله غير موفيه لهم في عملهم وإنتاجهم وأرباحهم .

وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة  لائحة الجزاءات والعقوبات الجديدة الواردة بالتوجيه الوزاري رقم 37 والصادر في 8 أغسطس وطالبوا بإعادة دراسته حتى يتم رفع الظلم والضرر على اصحاب المخابز بالمحافظة والمحافظات الاخرى .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت يوم الاثنين الماضى، قرارا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى تخفيض وزن رغيف الخبز البلدى المدعم.

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