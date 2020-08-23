اخبار النادي الأهلي.. جلسة مصارحة بين الخطيب واللاعبين.. وتعليق رضا عبد العال على القمة.. ومدحت شلبي يكرر الهجوم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









أكد مدحت شلبي المعلق الرياضي أنه يجب وجود روح الدعابة من معلق المباراة خلال إيقاف المباراة في اي وقت، وهذا ما حدث عندما تعمد محمد أبو جبل حارس الزمالك الوقوع كثيرا خلال لقاء الأمس، لأنه اللاعب الوحيد المسموح له بالعلاج داخل أرض الملعب وكان يستغل ذلك خلال فترة تقدم نادي الزمالك فى أحداث اللقاء.





حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على عقد جلسة مصارحة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.





شهد مران الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي غياب وليد سليمان لاعب الوسط بسبب تعرضه للإصابة خلال مواجهة الزمالك.



