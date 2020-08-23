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أخبار العالم

أنباء عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة العربية أن هناك أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار على المتظاهرين في ليبيا.

وأطلق مسلحون النار على المتظاهرين في طرابلس وفي ميدان الشهداء بالعاصمة.

وقال شهود عيان إن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق فتحت النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية.

وأضافوا أن مرتزقة تابعون لتركيا أطلقوا النار على المتظاهرين بطرابلس.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن هناك عمليات قتل واعتقال في الأصابعة جنوب طرابلس.

ودعت البعثة الأممية إلى تسليم المعتقلين إلى الجهات القضائية، وإطلاق المعتقلين تعسفيا فورا.

وقالت داخلية الوفاق إن مندسين بين قوات الأمن يطلقون النار على المتظاهرين بطرابلس.

وخرج المتظاهرون الليبيون في طرابلس مطالبين برحيل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والفساد.


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