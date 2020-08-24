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محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل سداد مواطن 33 مليون جنيه للتصالح في مخالفات البناء ..فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:32 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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حمزة شعيب
قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مواطنا أقدم على سداد مبلغ قدره 33 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، أن «هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على دفع مستحقات الدولة في مخالفات المباني»، مشيرا إلى أن المواطن الذي سدد مبلغ 33 مليون جنيه يمتلك 9 منشآت مجاورة.

وتابع «الإقبال على تسديد قيمة التصالح أمر إيجابي، وتلقينا 32 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء»، لافتا إلى أن قيمة المخالفات تخصص لدعم المرافق  والصرف الصحي.

وأكد أن الدولة جادة في عملية تحصيل قيمة المخالفات وإزالة التعديات على الأراضي، مشيرا إلى أن المحافظة تعيد عددا ضخما من الأراضي الزراعية خلال كل موجة تنفذها.

ولفت إلى أنه لا يوجد تصالح في المباني المقامة على أراضي الدولة.

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