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رياضة

مدحت العدل: ثقتنا في الزمالك بلا حدود وكررنا سيناريو السوبر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:52 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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حسام الحارتي
أشاد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بلاعبي الزمالك وجهازه الفني، عقب الفوز في القمة 120 على  النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف مدحت العدل في مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، مع طارق يحيي على شاشة" الزمالك":"كررنا سيناريو السوبر الإفريقي أمام الترجي، تركنا الاستحواذ للمنافس وحققنا الفوز بالمرتدات".

وواصل:"ثقتنا في لاعبي الزمالك بلا حدود، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل".

وأثنى العدل على دور مرتضى منصور ومجلس ادارة الزمالك في عودة انجازات النادي.

وأنهى العدل تصريحاته:" هناك تحليل تحكيمي في بعض القنوات كان متحيزا للاهلي وتحدثوا عن ضرورة طرد اسامة فيصل ولم يتناولوا عنف وليد سليمان".
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