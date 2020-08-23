مدحت العدل: ثقتنا في الزمالك بلا حدود وكررنا سيناريو السوبر

أشاد الكاتب والسيناريست مدحت العدل ، بلاعبي الزمالك وجهازه الفني، عقب الفوز في القمة 120 على النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وأضاف مدحت العدل في مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، مع طارق يحيي على شاشة" الزمالك":"كررنا سيناريو السوبر الإفريقي أمام الترجي، تركنا الاستحواذ للمنافس وحققنا الفوز بالمرتدات".





وواصل:"ثقتنا في لاعبي الزمالك بلا حدود، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل".





وأثنى العدل على دور مرتضى منصور ومجلس ادارة الزمالك في عودة انجازات النادي.





وأنهى العدل تصريحاته:" هناك تحليل تحكيمي في بعض القنوات كان متحيزا للاهلي وتحدثوا عن ضرورة طرد اسامة فيصل ولم يتناولوا عنف وليد سليمان".