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حوادث

للوقوف على أسبابه.. النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية في حريق عين الصيرة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد
طلبت النيابة العامة تقرير الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب حريق نشب بجوار مدرسة ثانوية أمام حديقة الفسطاط بمصر القديمة .

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لشهود العيان.

وتسبب تصاعد ألسنة اللهب فى امتداد النيران لمجموعة من النخيل والأشجار ما أحدث حالة من الفزع لدى أهالي المنطقة .

وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة بمصر القديمة .

تم توجيه ٥ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل ان تمتد لوحدة المرور ، ودون إصابات .

وتحرر المحضر  اللازم وجار إخطار النيابة للتحقيق ، والوقوف على سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات .
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