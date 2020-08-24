للوقوف على أسبابه.. النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية في حريق عين الصيرة

طلبت النيابة العامة تقرير الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب حريق نشب بجوار مدرسة ثانوية أمام حديقة الفسطاط بمصر القديمة .





كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لشهود العيان.





وتسبب تصاعد ألسنة اللهب فى امتداد النيران لمجموعة من النخيل والأشجار ما أحدث حالة من الفزع لدى أهالي المنطقة .





وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة بمصر القديمة .





تم توجيه ٥ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل ان تمتد لوحدة المرور ، ودون إصابات .



