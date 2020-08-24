أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الأثنين 24- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.86 جنيه للشراء و15.99جنيه للبيع.
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.88جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.
و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.88 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.89 جنيه للشراء 16.99 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.89جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.88جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.89جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.89جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.