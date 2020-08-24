لقطات تثبت إطلاق مرتزقة السراج النار على المتظاهرين في طرابلس.. صور

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، صور تثبت إطلاق مرتزقة وقوات السراج في طرابلس النار على المتظاهرين.





وتظهر في الصور المنتشرة على تويتر إطلاق مرتزقة وقوات ترتدي ملابس عسكرية وملثمة للنار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس.





وذكرت قناة العربية أن هناك أنباء عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار على المتظاهرين في ليبيا.





وأطلق مسلحون النار على المتظاهرين في طرابلس وفي ميدان الشهداء بالعاصمة.





وقال شهود عيان إن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق فتحت النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية.





وأضافوا أن مرتزقة تابعون لتركيا أطلقوا النار على المتظاهرين بطرابلس.