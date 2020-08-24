AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاء عامر تطالب بعمل مسلسل لـ طبيب الغلابة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:38 ص
طبيب الغلابه، وفاء
طبيب الغلابه، وفاء عامر
Advertisements
محمد بدران

طالبت الفنانة وفاء عامر  بتكريم اسم الراحل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة وذلك بعمل مسلسل عن قصة حياته.

وكتبت وفاء عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك: "أطالب بعمل مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور مشالي".

ورحل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، يوم 28 يوليو الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 70 عاما.

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش قادرة أصور.. وفاء عامر تستغيث من عدم توافر الترمومتر في الصيدليات

قص شعرها.. مقلب كوميدي لوفاء عامر من نجلها

قص شعرها.. وفاء عامر تستغيث بجمهورها بعد مقلب نجلها

بسبب مقلب.. وفاء عامر تضرب ابنها.. والجمهور يعلق بقوة..فيديو

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

بعد إصابة عبد الله مشرف بجلطة في المخ.. فنانون تعرضوا لأزمات صحية

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لتجدد إصابة كريم نيدفيد.. فيديو

الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويقدم شكوى إلى الفيفا

بعد انخفاض الإصابات.. خبير أوبئة: يحسم موعد انتهاء الموجة الأولى وصفر وفيات

نسيت إزالة المانيكير فهل أعيد الصلاة؟

بيراميدز يفاوض لاعبا جديدا من الأهلي وينتظر الموافقة لإتمام التعاقد

وصول رئيس وزراء اليابان إلى المستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور

لحظة تقشعر لها الأبدان.. ملاكم أمريكي شهير يفترش مقهى لأداء الصلاة برفقة زملائه.. فيديو