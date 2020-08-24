وفاء عامر تطالب بعمل مسلسل لـ طبيب الغلابة

طالبت الفنانة وفاء عامر بتكريم اسم الراحل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة وذلك بعمل مسلسل عن قصة حياته.

وكتبت وفاء عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك: "أطالب بعمل مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور مشالي".



ورحل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، يوم 28 يوليو الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 70 عاما.



وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".



وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

