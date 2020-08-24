AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السلطات الموريتانية تفرج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفرجت السلطات القضائية الموريتانية،عن الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق في شبهات فساد تلاحقه خلال فترة حكمه للبلاد .

وأوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية؛ الرئيس السابق يوم الاثنين الماضي، لاستجوابه حول تهم فساد تتعلق بتسييره لبعض الملفات خلال فترة حكمه للبلاد التي دامت عشرة أعوام.

واتهم تقرير، أعدته لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني قبل عدة أشهر، الرئيس السابق وبعض أفراد عائلته وعددا من الوزراء والمقربين منه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة.

وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني خلال الأسابيع الأخيرة مسؤولين في حكومة ولد عبد العزيز، وبعض أفراد عائلته، من بينهم ابنته أسماء، وزوجها محمد ولد مصبوع>

هذا إضافة إلى موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة الخيرية، التي يديرها نجله بدر ولد عبدالعزيز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس موريتانيا السابق يواجه تهمة الخيانة العظمى في إهداء جزيرة لأمير قطر

رئيس موريتانيا السابق يرفض المثول أمام البرلمان بقضايا فساد حول قطر

أمير قطر السابق يشتري جزيرة في موريتانيا.. وبرلمان نواكشوط يحقق في الواقعة

كشف قضايا فساد جديدة لنظام قطر.. شبهات حول تورط سفير عربي مع الأمير السابق حمد بن خليفة

الحكومة الموريتانية تتقدم باستقالتها لـ الرئيس محمد ولد الغزواني

موريتانيا.. تكليف محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة

ترشيحاتنا

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور

النجاة من رحم المعاناة.. أدوية الضغط تحمي من كورونا

بشرى بخصوص اللقاح المصري لعلاج كورونا

ما هو يوم عاشوراء وما سبب وحُكم صيامه ؟

هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد

من الرئيس.. وزير التعليم العالي: 100 منحة لأوائل الثانوية العامة للجامعات الأهلية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور