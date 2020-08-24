السلطات الموريتانية تفرج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

أفرجت السلطات القضائية الموريتانية،عن الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق في شبهات فساد تلاحقه خلال فترة حكمه للبلاد .





وأوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية؛ الرئيس السابق يوم الاثنين الماضي، لاستجوابه حول تهم فساد تتعلق بتسييره لبعض الملفات خلال فترة حكمه للبلاد التي دامت عشرة أعوام.





واتهم تقرير، أعدته لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني قبل عدة أشهر، الرئيس السابق وبعض أفراد عائلته وعددا من الوزراء والمقربين منه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة.





وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني خلال الأسابيع الأخيرة مسؤولين في حكومة ولد عبد العزيز، وبعض أفراد عائلته، من بينهم ابنته أسماء، وزوجها محمد ولد مصبوع>





هذا إضافة إلى موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة الخيرية، التي يديرها نجله بدر ولد عبدالعزيز.







