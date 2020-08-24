176 ألفا و583 حالة.. أمريكا تسجل 998 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل 998 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة خلال خمسة أيام يتدنى العدد عن الألف وفاة.





وبذلك، يصل إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 176 ألفا و583 حالة وفاة.





وذكرت بلومبرج أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 5.69 مليون حالة.





حيث سجلت ولاية فلوريد أكثر من 600 ألف إصابة على الرغم من تباطؤ الإصابات والوفيات؛ بينما سجلت نيويورك مستويات تدني جديدة سواء بالنسبة للمرضى الذين يتم علاجهم من الفيروس بالمستشفى أو في وحدات العناية المركزية خلال يوم واحد.





وتراجع عدد المرضى بالفيروس في نيويورك إلى 472 حالة ومرضى العناية المركزية إلى 110 مرضى، وهما الأدنى منذ منتصف مارس، ويمثل ذلك اليوم السادس عشر على التوالي لنتائج إيجابية بالفيروس دون نسبة 1 بالمئة.





وكانت ولاية كاليفورنيا صاحبة العدد الأكبر لحالات الإصابة المؤكدة بعدد بلغ 667 ألفًا و566 حالة بزيادة نسبتها 0.9 بالمئة عن الفترة الزمنية نفسها من يوم السبت.





وشهدت ولاية تكساس العدد الأكبر للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث توفي 159 شخصًا بكورونا.