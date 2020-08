بفيديو أثناء غسل يديها.. يارا تنصح متابعيها باستمرار التعقيم

View this post on Instagram

وما نِنسى كمان إنّو غسيل الإيدين كتيييير مهمّ👍🏻🙏🏻👏🏻 #كورونا #دبي #الامارات #يارا_لوفرز #يارا Keep washing your Hands 👍🏻 always #staysafe #corona #handwashing #hygiene #goodevening #Yaralb_lovers #uae #dubai #Yara