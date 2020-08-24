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فن

بفيديو أثناء غسل يديها.. يارا تنصح متابعيها باستمرار التعقيم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:40 ص
يارا
يارا
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شيماء عبد السلام
نشرت المطربة اللبنانية يارا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد لها.

وظهرت يارا فى الفيديو وهى تغسل يديها وتنصح متابعيها باستمرار الاهتمام بتعقيم اليدين .

وعلقت يارا قائلة :"وما نِنسى كمان إنّو غسيل الإيدين كتيييير مهمّ".

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كانت أحدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب "


وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلي، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".


يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي
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