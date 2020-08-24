بعد التشطيب.. طرق سهلة لتنظيف المنزل بدون تعب وبسرعة

تنظيف الشقة بعد التشطيب من اكثر المهام الصعبة التي تواجه ربة المنزل بعد تجديد منزلها ، وتنظيف الشقة بعد التشطيب تحتاج الي عدة امور مختلفة عن تنظيف الشقة بسرعة في اي وقت ونقدم لكي افضل الخطوات لتنظيف الشقة بعد التشطيب:

-التخلص من بقايا طلاء الحوائط علي الارضيات .

- تلميع الارضيات بالماء والصابون جيدا .

-فض الغبار عن الأسطح الممكن الوصول إليها.

-مسح جميع المرايات والزجاج.

-تنظيف النوافذ.

-إخراج القمامة.





تنظيف الشقة بسرعة

اما عن طريقة تنظيف الشقة بسرعة فهي لاتحتاج الي جهد كبير مثل تنظيف الشقة بعد التشطيب فيمكن الاعتماد علي الادوات الكهربائية السريعة التي تساعدك في تنظيف الشقة بسرعة مثل استخدام المكنسة الكهربائية والتخلص من اي ادوات غير مرغوب فيها بجوانب الغرف ، وتنظيف الارضيات وتلميع الاخشاب والمرايات وتغيير مفارش السرير، والتخلص من الاتربة علي الانتريه والاثاث.





اساسيات تنظيف المنزل

اساسيات تنظيف الشقة تختلف من منزل الي اخر ولكن الارضيات هي اساس التنظيف والتعقيم لابد من تطبيقه

ووضعه في قوائم اساسيات تنظيف المنزل، كما ان التلميع مرحلة مهمة للتنظيف وتنظيف الحمامات جيدا والمطبخ وهي احدي اساسيات تنظيف المنزل .





ومن اساسيات تنظيف المنزل ايضا الاعتماد علي منظفات فعالة تساعدك في الحصول علي منزل لامع ، كما ان التعطير من اساسيات تنظيف المنزل من خلال نثر بعض المعطرات في الغرف بعد التخلص من كل الاتربة والتلميع ووضع مفارش جديدة ونظيفة .









طريقة تنظيف البيت بدون تعب

اذا كنتي مجهدة بسبب التنظيف وتحاولين تخفيف العبء عليكي يمكن ان تكون طريقة تنظيف البيت بدون تعب من خلال تقسيم الغرف وتنظيفها يوما بعد يوم او تقسيم الاولويات.

فمثلا تنظيف الارضيات والتلميع يوم كامل وفرش الستائر والمفارش اليوم التالي او ان يكون التنظيف مقسم بين الغرف مثال غرف النوم اولا واغلاقها ثم اليوم التالي لتنظيف يكون من نصيب غرف المعيشة .

اما الاعتماد علي الاجهزة الكهربائية السريعة قد تكون الافضل في طريقة تنظيف البيت بدون تعب حيث انها تقلل من الجهد والوقت مثال المساحة الكهربائية وماكينة شفط الاتربة والتلميع والمكنسة الكهربائية كل هذه الادوات تساعدك في تنظيف البيت بدون تعب .